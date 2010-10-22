2010年度跨国公司本土化指数榜

竖起本土化量化评估的年度标尺

-- 首个跨国公司本土化指数报告

文 | 范黎波(特约) 本刊研究员 施星辉

跨国公司的在华发展到了一个新的历史转折点上。

这个转折点的出现，与中国经济、社会进步的整体进程密切关联。

从跨国公司视角来看，跨国公司越来越看重良好的硬环境和软环境激励，包括政策激励、市场激励、产业配套支持、市场交易效率和强劲的市场需求拉动等。世界银行集团发布的《2010年跨国投资报告》，从行业准入、外商投资企业设立、取得用地和商业仲裁四方面进行比较研究，认为中国是对吸引外资限制最多的国家。今年上半年以来，三大外资商会和一些跨国高管也声称中国的投资环境正趋于“恶化”。

事实上，投资环境是一个综合概念，除了世界银行提出的这四个方面外，衡量一个国家的投资环境还应包括市场的容量、经济的成长性、产业配套能力、政策软环境等方面。

从中国视角看，一种观点认为跨国公司损害了中国的国家利益和产业利益;另一种观点认为跨国公司对中国的产业结构调整和升级做出了积极贡献。联合国贸易和发展组织的统计显示，2009年中国外国直接投资(FDI)流入量约为950亿美元，仅次于美国，中国是全球第二大吸收外资国。美国中国商会公布的《2010年中国商业环境调查》中，有58%的受访企业认为他们进入中国市场能够获得更多的面向中国市场的生产、采购和服务。其实问题的症结在于：中国企业能否从跨国公司的技术与知识溢出中受益，是否产生了强挤出效应，简言之，全球产业价值链向中国转移，中国产业和企业是获得了溢出效应(spill-over effect)还是挤出效应(crowded effect)?引申的含义是国家利益和产业安全问题。

法国学者雷吉斯·德布雷曾经提出一个很通俗的命题，“如何看‘猫和老鼠’博弈结果”，老鼠是为了取代猫还是永远当老鼠。在很多领域，大多数东道国政府和跨国公司之间都经历过这样的博弈过程。大量经验和实证研究表明，跨国公司在东道国的战略投资不是破坏性建设，而是“建设性破坏”。跨国公司与东道国政府之间的关系MGRs(Multi-national and Government Relations)永远介于冲突性和合作性之间。

何谓本土化指数

全球化与本土化是跨国公司的双重属性，总体上说全球化更注重一体化与规范性，强调全球采用统一的价值原则、技术标准与管理规则;本土化则重视个性化与灵活度，提倡因地制宜的本地认知、创新思路与解决方案;跨国公司的真正力量恰恰在于这两种属性的有机结合。

具体到特定的国家，本土化几乎成了跨国公司由嵌入到融合进东道国经济社会体系的主要方式。理性看待与评价跨国公司对中国社会的发展意义，“本土化”研究将提供切实的观察角度。

本土化经营(localization)，又称当地响应能力(local responsiveness)或当地化经营。普拉哈拉德(2001)认为，本土化经营主要是指针对地方性的竞争和消费需求，由某一子公司自主做出的资源配置决策。在本研究中，“本土化”是指跨国公司在进入某国市场后，努力融入东道国的经济体系，成为具有当地特色的经济实体的发展战略。根据迈克尔·波特价值链环节，我们把跨国公司本土化分为：研发本土化、生产本土化、营销本土化、人力资源本土化和资本运作本土化。