【趋势】无线互联的三大陷阱

【中国企业家网】创新工场险些被微博评论卷进一场口水仗里。但其实问题不止针对创新工厂，而是对整个无线互联产业界的。

目前市场上能让人眼前一亮的产品少之又少，多数是跟风的产品。FourSquare火了，国内就冒出几十个基于位置的SNS应用软件；Android Market火了，国内就冒出上百家软件商店……在这样的环境下，大家担心这些在红海里挣扎的企业能走多远自然是可以理解的，要知道产品选错了，管理再好，企业的未来也会出问题的。

其实无线互联企业在产品选择上面临的问题还远不止缺乏创新。总结起来，现阶段的无线互联企业在企业方向和产品选择上面临三大陷阱：

一、面向过去的产品开发

被誉为“苏联红骑兵战神”的布琼尼在苏联卫国战争的神话，但到了二战，因为坦克和摩托化步兵的兴起，则迅速变得不堪一击。曾经是其最大的优势的东西在新技术面前反而变成了最大的劣势。

无线互联也是如此，市场变化十分迅速，新技术新应用层出不穷，不能面向未来开发，任何产品都是没有持久生命力的。而面向今天的技术难题开发的产品知所以被淘汰，不是因为技术过时了，而是因为技术的发展使得过去的难题不再是瓶颈。

过去的技术障碍主要表现在三个方面：一是带宽不够，以及由此带来的流量费过高；二是运营商的支撑平台功能不能交叉调用，造成各个平台上的功能单调，同时运营商不向合作伙伴提供相关必要功能；三是不能直接访问互联网。一旦手机能直接访问互联网，他们将毫无优势可言。

解决办法？当然是面向未来。未来，WiFi手机有望在明年普及，流量将以包月套餐为主，因此大带宽应用将不再不可能，新的技术障碍将是如何协调WiFi的高带宽和无线的流量拥挤带来的低带宽。未来，不依赖运营商的新的无线互联产业链将会成型，大量公司将会提供开放的功能接口供第三方开发者调用，例如新浪微博和百度的开放平台计划。这些，都有可能是某些创业公司的机会。

二、挡了巨人的路



这一轮的无线互联革命是以iPhone和Android为代表引爆的。其优秀的操作系统给了开发者足够的想象空间，因而很多创业者都在找Android里还没能提供的功能或者还没能做好的应用做开发，希望借着大家对Android的热烈欢迎顺便提升自己的人气。然而，这样做同时也是相当危险的，因为谷歌既然下决心开发操作系统，未来必然会长期投入重兵，Android里今天的缺陷，明天必然会被重点改进。除非创业者有打败谷歌的决心和能力，不然绝不要贸然侵入人家的地盘。

例如，手机浏览器是现在无线互联最火的应用之一，但Symbian已经推出了自己的浏览器，iPhone也支持自己的浏览器，我相信Android的未来版本里也很快会自带浏览器。就象微软捆绑Internet Explorer打败了Netscape一样，这个故事也将在无线互联领域重演，因为浏览器本来就只是手机操作系统的一部分。

那些智能手机的使用帮助类的软件如“91助手”或“豌豆夹”也会遇到类似的问题。就象在电脑上的独立的文档管理软件做不大一样，文件夹这样的东西一定是微软必做的。

因此，作为创业者，我们一定要时刻提醒自己，我们是不是挡了哪个大家伙的路？我们是不是在搞城市暴动？要记住，对创业者来说，农村包围城市、从敌人最薄弱的地方入手永远是最聪明的策略。