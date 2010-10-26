【报告】全球房地产直接投资受到空前制约

全球全年房地产投资总额预计将达2900亿美元

【中国企业家网】最新研究显示，2010年第三季度全球商业房地产直接投资总额达到690亿美元，与第二季度基本持平，表明过去四个季度所显现出来的投资活动恢复态势已经趋于平稳。今年前三个季度的直接商业地产投资总额已经达到2020亿美元，大大超过2009年同期的1390亿美元。仲量联行预计，全球全年商业地产直接投资总额将达到2800亿至2900亿美元。

仲量联行国际资本集团(ICG)总监Arthur de Haast认为，“大量的股权资本正将目标瞄准各类优质资产，但供不应求的状况制约了投资总额的增长。有限的优质项目供给也导致伦敦、华盛顿和上海等全球主要办公楼市场的收益率降低。”

Arthur de Haast补充道：“从全年来看，目前我们预计全球房地产直接投资总额将达到2800亿美元至2900亿美元，略低于我们年初所预计的3000亿美元。即便如此，与2009年同期相比，这一数字还是显著增长了35%-40%。预计2011年全球直接地产投资总额将会进一步增长，同时现金充裕的投资者也在拓宽他们的投资地域，寻找增值性投资机会，并最终进入二级资产市场。”

亚太地区第三季度商业地产投资总额为180亿美元，较上一季度增长12%，其中新加坡、澳大利亚、中国和马来西亚的增长尤为明显。仲量联行亚太区资本市场总监Stuart Crow先生认为，“亚太地区投资市场的表现受益于乐观的商业环境、投资者信心的恢复和经济基本面的强劲表现。我们预计到年底该地区商业地产交易额将达到770亿美元，较2009年增长15-25%。”

欧洲、中东和非洲(EMEA)地区，尽管第三季度房地产投资额较第二季度下降12%，降至210亿欧元(约合270亿美元)，但预计这些地区2010年全年投资总额与2009年相比将提高30%。

美洲地区，资本市场继续保持强劲增长势头，第三季度投资额增幅达12%。在美国，随着各重要城市投资活动的显著增加，其第三季度投资额环比增长24%，同比增长50%。巴西是美洲地区表现最为亮眼的市场，由于跨境投资者和国内投资者都渴望从该国强劲的经济增长中获益，其前三个季度投资额增长了两倍多。