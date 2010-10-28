【专访】西蒙：“隐形冠军”的挑战是接班人问题

这些隐形冠军企业目前真正的挑战来自于下一代接班人问题，尤其是他们其中一些家族型生产企业

【中国企业家网】“隐形冠军之父””赫尔曼·西蒙是西蒙顾和管理咨询公司首席执行官。在全职从事企业管理咨询之前，他是美因茨大学(1989-1995)和比勒费尔德大学企业管理和市场营销教授，也曾在哈佛商学院、斯坦福大学等许多国际著名学府任访问教授。

10月14日，接受《中国企业家》专访时，他说其现在研究重点在全球化背景下企业管理经营方法和策略方面。

《中国企业家》：“隐形冠军”是指那些企业品牌不为社会大众所熟知，但却稳坐市场内头把交椅的“小众大品牌”企业或公司。众所周知，你之前在《隐形冠军》一书中总结了行业隐形冠军的八大特质。而当今，在新兴地区经济快速发展变化，世界经济格局重新洗牌下，你对此有什么新的思考与归纳?

赫尔曼·西蒙：以前的这些隐形冠军企业现在已经变得非常国际化。这主要体现在他们有的已经在全球40多个国家建立自己的销售网;其次这些公司也都有非常迅速发展，据我统计，这些公司比以前，其平均规模增加了3倍，产值翻了3番，创造了100万个新工作岗位;另外他们在高新技术方面有非常强的创新性。

事实上，专业化和全球化对于他们来说不是最紧要问题。这些隐形冠军企业目前真正的挑战来自于下一代接班人问题，尤其是他们其中一些家族型生产企业，如何把企业传统和文化传承下去是他们面临重要挑战;另一个挑战是在当今情况下，这些企业要如何进行好新技术上的转移，比如，做一个产品以前用金属切割，而现在用激光取代。那么该怎么面对当今新技术革新状况?是对这些“隐形冠军”另一个挑战。

《中国企业家》：目前一些企业界出现新情况，比如像国际性代工厂HTC，现在也进行品牌化发展，还有中国的魅族，以前也是做代工起家。对于诸如这些企业是继续做起家时业务，还是拓展新业务领域?是继续闷头发财做隐形冠军，还是在行业里树立品牌走向前台?类似这种“隐与显”问题，你怎么看?

赫尔曼·西蒙：这取决于这些公司的战略方向，这些公司必须要思考清楚他们发展方向，因为这两个发展方向是不能融合在一起的。事实上，完全以代工为主公司，实际上更冒风险。它的成功取决于更低廉的劳动力，成本价格低，行业市场占有规模，但有时这并不能长远坚持下去。做代工还是做自己的品牌?从长远来看，公司要做出自己选择，明确一个发展方向，因为这确实要求两套不同的市场策略。

比如，这个纽扣(他指着自己西服，对记者说)，作为一般消费者可能不关心是谁生产的，但是行业内一线生产面料的厂家就会非常关心对于生产纽扣的工厂，他们有哪些好的选择。这些隐形企业都是行业内细分市场龙头企业，一般说来产品都非常特殊，可能公众或者一般大众普通消费者不太了解它们。但它们在细分市场上具有主导地位，有很强竞争优势，其产品对于它们的企业客户来说是非常强的品牌。

《中国企业家》：有人认为，未来市场变化可能不再是隐形冠军、而是品牌冠军的时代，对此你如何看?

赫尔曼·西蒙：隐形和品牌之间并无矛盾。从公司定位、产品细分化角度来看，隐形冠军对于他的目标客户群并不隐形，几乎是另一种家喻户晓。而对于非目标客户群，知不知道他们，一点都不重要。比如，像法拉利就是做目标客户群体，对那些有能力而又意愿购买客户群做到家喻户晓，而对于无意购买者，比如包括老年人在内的50%消费者是否都知道它重要。换句话说，你这个录音笔是否是一个好品牌的机器对于专业记者来说，很重要;而对于那位服务员来说却一点都没关系。像雀巢人人都知道，那时因为它是大众消费品，而非不是专业化产品。这是不同的。有数据说明68%出口额是由那些低于2000员工的中小企业创造的，我认为这些企业对中国经济发展比大规模企业更为重要。

《中国企业家》：最后一个问题想问一下，我们知道你与管理学泰斗彼得·德鲁克交往颇深。那么请问你从他身上受益最深的是什么?

赫尔曼·西蒙：思考!企业家需要拿出时间来多做思考。有很多企业家倾向于过急做决定，没经过反复思考，这是不对的。而注重思考，是他时常对我的一句教导。