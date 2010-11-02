【专稿】创意竞争力：凭什么卓尔不群?

“中国制造”到“中国创造”的转型之惑。这种困惑，就不单单是市场规模、成本优势、模式灵活可以对应解决的，它关系到寻根文化主体、对接西方思维和发挥品牌想象力

【中国企业家网】作为新兴经济体，中国的崛起有目共睹。在全球低迷时刻，更被赋予高期待值。与这一奇迹同样显著的，是从“中国制造”到“中国创造”的转型之惑。这种困惑，就不单单是市场规模、成本优势、模式灵活可以对应解决的，它关系到寻根文化主体、对接西方思维和发挥品牌想象力。

在全球竞争的新阶段，利益相关者的体系更加完善，先生存后发展不计其余的思路被摒弃。各行各业已不再像从前那样壁垒分别，甚至消费者也投身到开放式创新的过程中来。传统商业需要从新兴创意产业甚至非商业领域汲取营养。企业若有雄心向价值链高端过渡，就必须进一步在品牌和想象力上下功夫。

与商机同样重要的，是灵感。10月14日，《中国企业家》杂志社和中国企业家理事会首次在伦敦举行“创意竞争力会谈”，听取英国品牌创意专家的长期观察和最新发现，从而反观自身、多角度对标。

中国企业家杂志社社长刘东华在开幕词中强调，英国的创意经济对其GDP贡献仅次于金融产业，这一事实令人惊奇。中国企业在向西方学习工具理性的同时，更要注重价值理性。

北京洛可可设计公司创始人兼设计总监、“上上”家居品牌 主创设计师贾伟指出，德国、日本、瑞士制造都是基于文化基础上的制造，分别代表严谨、细腻、精湛，而中国则是制造先行。用现代视角诠释中国传统文化精神就会有大收获，设计创意行业的利润可达六倍之巨，接近奢侈品，其原因就在于不是卖成本，而是卖追求。苹果之所以风靡全球，就在于“美商”高。

番红花(Saffron)品牌顾问公司执行创意总监比尔·达令(Bill Darling)认为品牌不仅是商标和口号，更是价值观、行为和经验。品牌的内涵包括真实性;客户和员工优先;过去、现在和将来;与众不同的市场竞争力;一贯性。很多企业都在做95%相似的事情，5%的独特性决定企业的竞争力。结合丹麦律师事务所、True North零食公司、法国廉价航空Vueling、银行的客户案例，比尔分析了寻找5%独特性也即品牌战略重塑的要点：快速直接、典雅、简洁。

艾迪欧(IDEO)欧洲区设计总监蓬托斯·沃尔格伦(Pontus Wahlgren) 通过印度“眼科医院+麦当劳模式”的故事，概括了跨界创新的重要性。作为知名创新设计公司，IDEO提出T型模式，不仅鼓励纵向专业深度，还呼唤横向跨行业广度。在宽松的层级结构中，衡量管理者的标准在于，多大程度上帮助其他人成功。

英国皇家艺术学院海伦•哈姆林中心主任杰里米•梅尔森 ( Jeremy Myerson)阐述了办公室环境和创造力培养的关系问题。办公室环境设计有经济、政治、社区、生态四种模式，前两种模式是非常成功的经营方式，带来直接经济收益。而后两种会使得你更加了解你的员工，激发创造力。一个重要的发现在于，公司决策有时不是通过直接下达指令，而是通过工作之外的八卦、笑话等内部社交网络协助完成。统一开放的办公环境和噪音对创意不利。创意空间的三大要素包括：集中精力、便于合作和便于冥想。

英国贸易投资总署创意产业顾问、英中伙伴主席克里斯汀·罗思嘉 (Christine Losecaat)提出日本技术、中国制造和加工、英国设计的国际合作模式，并列举包括华为手机在内的中国制造与英国设计相结合的成功案例。她还强调企业的形象间接代表国家的国际形象，一项在欧洲6000名MBA毕业生中进行的多国品牌形象调查显示，中国形象的关键词是活力、强大、神秘，而对中国品牌的认知则是空白。造成这一局面的原因在于：缺乏信心走向国际化;风险高;国内市场已经足够大，没有必要走向世界。高级经理人缺乏激励机制;文化差异和语言障碍。

以下为本次“创意竞争力会谈”要点：

刘东华

《中国企业家》杂志社社长、中国企业家俱乐部执行主席

英国是现代人类文明重要发源地之一，老贵族文化的代表。一定意义上，英国影响力被美国替代，现今新兴经济体又纷纷崛起，这种情况下，英国未来是怎样的?答案之一是细节。创意产业对英国GDP的贡献仅次于金融企业，位居第二，这是令人惊奇的发现。另外一个背景是，中国今天的发展和进步主要是经济的发展和壮大，这是向西方学习的结果。中国向西方学习的主要是工具理性，但其代价是几乎抛弃了传统的价值理性。套用某位理事的话来说，我们学市场经济没有学到位，精神家园却已迷失。西方对中国不断发出感叹的声音，一方面感慨发展之快，另一方面也担忧中国的价值观和走向多大程度上影响到他们自身的发展。我们今天讨论创意竞争力，不仅仅是找到工具，而希望结合应有的价值主张谈创意竞争力问题。

贾伟

北京洛可可设计公司创始人兼设计总监、“上上”家居品牌 主创设计师

文化本体基础上的中国创造

德国、日本、瑞士制造，分别代表严谨、细腻、精湛。他们都是文化基础上产生的制造。而中国在文化没有复兴的情况下，则是制造先行，往往粗制滥造。到今天我们谈中国创造，还没有根植于文化的话，会很可怕。中国需要找寻自己的文化。只有找到文化本体，才是创造之源。古人云：欲得其上，必求上上。每个中国人都希望向上，物质的上，精神的上。平衡的上是对美好事物的追求。