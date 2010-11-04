十大外资在华争议事件：另眼“国民待遇”

2006年是在华外资企业的一个分水岭，其享受多年的“超国民待遇”逐渐引起中国从民间到官方越来越强烈的不满；2010年是另一个分水岭，部分外企甚至外国政府开始纷纷炒作中国对外资并不“一视同仁”

【中国企业家网】2006年是在华外资企业的一个分水岭，其享受多年的“超国民待遇”逐渐引起中国从民间到官方越来越强烈的不满；2010年是另一个分水岭，部分外企甚至外国政府开始纷纷炒作中国对外资并不“一视同仁”。

事实上，外资即将告别当年的“超国民待遇”，但绝不会迎来自怨自艾的“非国民待遇”。 正如中国总理温家宝在2010年9月的夏季达沃斯论坛的表态：“所有依照中国法律在中国注册的企业都是中国企业，它们制造的产品都是中国制造，它们研发的创新产品也都是中国创造。在中国境内注册的外资企业都享受国民待遇。同时，中国的政府采购，对外商投资企业和中资企业在中国生产的产品一视同仁、平等对待。”

在做国内首个跨国公司本土化指数报告时，对近年来外资在华争议事件、外资在华本土化大事、中国外资政策重大变动做了个盘点，很容易看出：这种转变极为必要，非常明显。

1、任仕达诈捐门

2008年12月，因对地震捐款开“空头支票”，世界第二大人力资源公司任仕达遭原市场总监、川籍员工卢军起诉，此前卢军曾多次催问公司承诺的捐款落实情况，并于2008年12月5日被公司单方面解除劳动合同。而早在2008年6月，商务部公布了汶川地震后承诺捐款的外资企业实际执行情况，谷歌中国、玫琳凯（中国）化妆品有限公司、诺基亚（中国）投资公司、台湾中钢集团、沃尔玛（中国）投资有限公司5家外企被曝未完全兑现承诺。

点评：捐款没到位未必就是捐赠秀。我们并不赞成曲解捐赠未到位、乱伦道德大棒打击企业赈灾热情。不过，当面对公众甚至员工质疑时，企业和相关慈善组织都应及时现身，以负责任的态度和健全的法律意识回应质疑，而非进行赤裸裸的打击报复。

在此次事件中，部分外企给中国消费者留下了根深蒂固的“铁公鸡”印象。

2、力拓间谍门

2009年7月，力拓集团驻上海办事处的首席代表胡士泰等4人因涉嫌在进出口铁矿石贸易谈判期间，通过拉拢、收买中国内部人员为境外刺探和窃取中国国家机密，被中国国家安全机关依法刑事拘留。2010年3月29日，上海市第一中级人民法院对本案作出一审判决，胡士泰、王勇、葛民强、刘才魁等人获刑7-10年不等。

点评：法庭认定，因为力拓案四名案犯的犯罪行为，导致2009年逾20家中国钢铁企业为铁矿石进口多支付了10.2亿元人民币。在世界经济一体化的过程中，如何规避商业市场中涉及重大机密的商业信息泄密，防止跨国公司勾结监守自盗的本土行内人士，正成为中国管理者亟待面对和开解的全新课题。

3、惠普质量门

2010年 3月，惠普DV2000、V3000系列笔记本的问题在央视3·15晚会上被公开曝光，惠普工作人员在接受采访时将原因归咎于中国高校学生宿舍的“蟑螂太恐怖”。在此次事件中，惠普并未按国际惯例对产品进行召回，淋漓尽致的展现了其对中国消费者的差别对待。

点评：惠普只是跨国公司对中国消费者进行歧视性对待的一个典型代表，这样的名单可以举出一长串，比如戴尔、丰田、索尼、三菱等等。在指责跨国公司唯利是图的同时，更值得反思的是外企多年以来在华享受的“超国民待遇”，以及我们在相关法律法规方面的滞后——比如惠普的底气之一，就是中国目前没有法律规定对缺陷产品实行召回。



4、本田罢工门

2010年5月，本田在佛山的零部件工厂工人因不满薪资待遇集体罢工，该事件致使本田在华生产一度中断，损失数以亿计。经过劳资、政府三方的艰苦谈判，本田于6月7日复工，平均涨薪24%。

点评：本田罢工门带动了一系列罢工事件的出现，日企尤为突出。今年8月，中国国务院总理温家宝在会见日本外相冈田克也时，明确表示希望在中国的日资企业能够改正错误，提高中国工人的工资。这些事件也意味着，在经历了多年的经济增长之后，如何提高劳动收入，尤其是提高中低劳动者的劳动性收入已经成为改革下一阶段的攻坚任务。

5、联合利华走私门

2009年10月，联合利华因涉嫌走私被告上法庭。从2002年起，联合利华进口的原料实为“羊毛醇”，却在长达6年的时间内一直以“固醇”的海关HS代码报关。羊毛醇的关税税率为27%，而固醇的关税税率只有5.5%。6年间联合利华累计欠缴税款317万元。

点评：联合利华坚决否认走私，将其解释为报关归类的差异。税务专家也声称，此事处于避税与逃税的模糊地带，最终可能通过补税来了结。此案应该只是视作“孤案”的特殊情况，不应由此完全否定联合利华的公众形象，但在华跨国公司利用海关监管漏洞，在合理避税通关和非法逃税走私之间游走，却几乎已是半公开的秘密，理应引起中国政府的重视。

6、凯雷收购徐工终告破灭

2008年7月23日，历时三年之久凯雷徐工并购案尘埃落定。徐工集团工程机械有限公司和凯雷投资集团共同宣布双方于2005年10月签署的入股徐工的相关协议有效期已过，双方决定不再就此项投资进行合作，徐工将独立进行重组。此前，由于收购引发国家产业安全争论，凯雷多次降低了对徐工机械股权的收购比例，但依然未得到监管部门的一纸批文。

点评：凯雷并购徐工一案在中国引起轩然大波，是外国投资基金进入中国的一个分水岭事件。它引发了中国对外资并购的重新审视，让此前被忽视的国家经济安全得到前所未有的重视。不过，此事件中展现出的国民对外资的民族主义抵触情绪颇值得警惕。

7、商务部否决可口可乐并购汇源

2009年3月，因未通过商务部的反垄断审查，可口可乐并购汇源宣告失败。这是《反垄断法》出台后，商务部第一次对跨国公司并购国内品牌企业亮出红牌。

点评：近年来，民族品牌和同行业跨国公司之间并购案例层出不穷，惹发了不少争议。但是由政府出面明确叫停，汇源案还是第一起，此举对于正在酝酿中或以后可能发生的跨国并购影响深远。另外值得注意的是，似乎没有看到《反垄断法》在垄断国企中显现威力。

8、GOOGLE退出中国内地

北京时间3月23日凌晨3时零3分，Google公司高级副总裁、首席法律官大卫·德拉蒙德公开发表声明，借黑客攻击问题指责中国，宣布停止对Google中国搜索服务的“过滤审查”，并将搜索服务由中国内地转至香港。该事件在国际上引起轩然大波，使中国政府承受了沉重的舆论压力。

点评：这一事件中，没有赢家。

9、达能强行并购娃哈哈失败

2009年9月30日，娃哈哈与达能达成友好和解方案，双方终止其现有的合资关系，达能将其在各家达能—娃哈哈合资公司中的51%的股权出售给中方合资伙伴。此前达能欲强行以40亿元人民币的低价并购娃哈哈其他非合资公司51%的股权，双方为此在洛杉矶、萨摩亚、英属维京群岛、中国以及斯德哥尔摩展开了多次诉讼大战。

点评：达能完败中国市场，但这场胜利给宗庆后的个人形象、中国企业家群体形象，以及中国商业环境，都带来了延续至今的伤害。

10 、富士康“十二连跳”

2010年，位于深圳的富士康科技集团连续发生12起员工自杀坠楼事件，造成10死2重伤的严重后果。这一事件引发世界性关注，中央调查组紧急赶往富士康调研。

点评：这一事件标志着蔓延中国职场20余年的“狼性文化” 已经穷途末路，新生代员工给管理者带来了前所未有的挑战。最坏的一种可能是：富士康式的悲剧，5-10年后将会在中国企业内以各种形式大规模的爆发。

链接外资政策变动大事记（2007-2010）

2009年11月，中国科技部、国家发改委和财政部联合发布《关于开展2009年国家自主创新产品认定工作的通知》和《2009年度国家自主创新产品申报说明》，规定申报国家级自主创新产品资格的产品必须具有中国自主知识产权、权益状况明确，且产品销售使用的商标初始注册地应为中国境内，在外资企业中引起强烈反弹，并迅速升温为中美贸易争执中的焦点议题。

2009年4月29日，国务院发布《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》，首次明确提出要适时启动符合条件的境外企业发行人民币股票，国际板建设被提上日程。

2009年10月1日，允许香港、澳门服务提供者在内地以独资形式提供音像制品（含后电影产品）的分销服务，传媒业开放起步。

2009年6月22日，中华人民共和国商务部修订了《关于外国投资者并购境内企业的规定》， 删除了“反垄断审查”一章，但在“附则”中要求外资并购境内企业要依据《反垄断法》的规定事先申报。

2009年2月5日，对于同一香港、澳门服务提供者在内地累计开设店铺超过30家的，如经营商品包括药品、农药、农膜、化肥、植物油、食糖、棉花等商品，且上述商品属于不同品牌，来自不同供应商的，允许香港、澳门服务提供者以独资形式经营。

2009年1月15日，国务院同意将北京、天津等20个城市确定为中国服务外包示范城市，深入开展承接国际服务外包业务、促进服务外包产业发展试点。

2008年10月1日，国家工商行政管理总局、商务部联合发布的新《外商投资广告企业管理规定》正式实施。

2008年８月20日，中国商务部、国土资源部联合发布的《外商投资矿产勘查企业管理办法》正式实施。

2007年10月12日，允许符合条件的香港、澳门服务提供者在内地与内地的计算机订座系统（CRS）服务提供者成立合资企业。内地应在合资企业中控股，设立合资企业的营业许可须进行经济需求测试。

2007年10月31日，国家发展和改革委员会、商务部发布《外商投资产业指导目录（2007年修订）》，不再鼓励外商投资建设普通住宅，不再鼓励外商投资稀缺或不可再生的重要矿产资源，一些不可再生的重要矿产资源不再允许外商投资勘查开采，限制或禁止高物耗、高能耗、高污染外资项目准入，谨慎开放了轨道交通运输业、电网建设经营等部分涉及国家经济安全的战略性和敏感性行业。