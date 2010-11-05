特朗普：美国“不死鸟”东山再起的十大要诀

美国地产界最传奇的人物、亿万富翁唐纳德·特朗普一生起伏跌宕。他曾经在20世纪90年代初惨败，赤字达到几十亿美元，“天下大乱，华尔街如发疯一般，新闻界聒噪起我的逊位。”但之后他挺身再战，携自传《东山再起：投资界的不死鸟》重振雄风。

“这是一段美妙的时光，让人惊异。走出困境是件好事，因为你真该感激你拥有了更多。”

特朗普总结了他东山再起的十大要诀：

1.打高尔夫球：它有助于放松和集中注意力。它使我忘掉所有麻烦。具有讽刺意味的是，我从高尔夫球赛中赢了不少钱—做交易以及出生意。

2.保持注意力集中：我想我比其他人强，当我开始放松并稍稍—也许是大大—懈怠时，一切开始崩溃。我深信人在逆境中会学到很多。在严峻的岁月里，我领悟到许多东西。我对自己有了更多的认识，我学会了对待压力，能够很快上道，埋头苦干，依靠那些最基本的东西将问题解决。

3.偏执：多年来我注意到，被视为非常冷漠、稍稍有些偏执的人往往是最成功的。保留几分偏执!你已开始觉察到你具有某些别人渴望的东西。别让他们得手。

4.热情：这是成功和东山再起的关键要素。如果对你是谁、你想成为什么样的人、你要去哪里毫无热情，或许你得马上将这本杂志扔在一边并放弃努力。去找一份工作，放松一下，因为你没有机会获得成功，也不可能东山再起。热情是生命的要素，也是成功的要素。

5.逆潮流而动：华尔街的公寓市场异常火爆，我决定反其道而行之，以预料中高得多的租金出租我的写字楼。

6.相信直觉：我所认识的最了不起的投资商凭直觉投资，而不是凭研究、学习或勤奋工作。回顾历史，这正是最了不起的机遇的来源。人们的主意来自于他们深信不疑的东西。我的原则是：从过去获取经验，着眼于现在而梦想未来。我做每一桩生意是因为能从中得到乐趣。我不是为了钱才去做—钱就是这么源源不断地流进。人们不相信这一点，听到我这么说，他们大笑不已，因为他们认为我是个十足的金钱本位主义者。可我不是。

7.和你喜欢的人共事：如果你走进办公室，在与你共事的人身上找不到活力，那你十有八九无法获得追求成功的动力。

8.幸运：我讨厌这一条，因为这是很难做到的。继承了大笔财富的人是幸运的，我称之为“幸运精子俱乐部”成员。但你可以通过努力工作，在正确的时间出现在正确的地方，让幸运融入你的生活中。

9.坦然面对：在艰难的时候，我懂得了谁忠诚、谁会背叛我。我认清了身边人的真面目。有些人我原确信会乘机给我一击而实际上却没有，有些人我对他们恩惠不少，可轮到他们帮我的时候却一毛不拔。我更加尖锐，更加谨慎。现在这些人要我帮忙了，我以牙还牙。我这么做了好几次，从中倍感乐趣。人们说这不太好，但我真的相信一报还一报。

10.签署婚前协议：生意繁忙的人，如果他或她在未签署婚前协议的情况下结婚，必须把这项活动制度化。我有切身体会，当你将所有时间耗在与配偶分割财产上时，是不可能东山再起的。

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