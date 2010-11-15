【报告】亚太地区投资者信心爆棚

量联行对2010年上半年全球资本流动的研究结果则表明，亚洲投资者已成为该地区的净买家，成为全球基金资产抛售的接盘者

【中国企业家网】根据仲量联行关于投资者信心的一项最新调查结果显示，高达76%的投资者预计未来12个月内将是亚太地区的净买家。仲量联行对2010年上半年全球资本流动的研究结果则表明，亚洲投资者已成为该地区的净买家，成为全球基金资产抛售的接盘者。

仲量联行亚太区资本市场部总监Stuart Crow表示：“投资者信心继续恢复，交易量不断增加。随着各大银行和投资者竞相追逐亚太地区相对稀缺的投资级资产，该地区的交易量正不断上涨，买卖也更加频繁。在上一季度，受新加坡、香港和澳大利亚市场投资活跃的带动，亚太地区的总投资交易量较前一季度已上涨了14%。”

尽管投资者在风险曲线中的分布状况似乎相对均衡，但有一点仍比较突出：欧洲、中东和非洲地区的投资者明显青睐于核心资产，并倾向于发达经济体的核心资产，体现了其最低的资金收入回报率预期和结构。相反，美国投资者则青睐于发展中和新兴经济体的核心增值资产和投机资产，其资金往往以最低总收益为指标进行投资。而亚洲的投资者则相对合理地平均分布于四种投资类型之中，投机资产受到追捧的程度最低，仅为15%。

东京和悉尼等发达经济体城市成为最受投资者青睐的投资目的地，达到48%;而有11%的受访者表示青睐于香港及新加坡等企业区域总部聚集地，这与受访者尤其关注于核心资产和核心增值资产的趋势相一致。有31%的受访者对投资新兴经济体市场感兴趣。

仲量联行亚太区资本市场研究部总监Megan Walters表示：“投资者对房地产市场回报率将持续增长充满信心，11%的受访者表示投资回报率将大幅上涨，63%的受访者表示将微幅增长。其中一个意想不到的变化是那些认为未来12个月投资回报率将会走低的投资者仍表示将成为净投资者，这表明其对投资市场的长期发展前景依然看好。”

本次调查结果显示，投资者对未来12个月内的市场展望结果表明，有43%的受访者认为市场将保持供求平衡，而39%的受访者表示买家数量将超过卖家。这反映了亚太地区房地产市场谨慎乐观的现象，这一点与受访者对未来12个月的投资收益率预期值略高于当前的结果保持一致。