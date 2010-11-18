大卫·舒宓雷：中国企业需要为全球消费者提供特殊价值

“中国企业最需要的是一种特别的信心，即向全世界阐释中国伟大之处的信心，这样才能搭建起全球品牌，在国际市场上取得成功。”中国品牌如何更快走向世界?伴随着标准的舒式微笑，全球市场营销学著名专家大卫·舒宓雷(David Schimittlein)给出了他的建议。

舒宓雷同时也是全球顶尖商学院麻省理工学院(MIT)斯隆管理学院院长。2010年10月20日，大卫·舒宓雷在北京接受了《中国企业家》杂志专访。

21世纪的企业面临诸多新挑战和新困惑，从领导力的角度来分析，您认为有哪些新的内涵产生?

大卫·舒宓雷：当我和许多商界领袖讨论领导力问题时常常发现，高效运转的企业往往会找到让不同领导优势互补的途径和方法。

领导力新的内涵之一就是分散式领导，不完全领导和补充、综合领导;企业追求的领导力的另一个新内涵应该是价值，即领导个人对于人生高度、对他们所领导组织的社会目标的深层理解，以及公司为社会提供价值的能力。优秀的企业必须能够简明扼要地阐明其社会使命和社会目标，企业不仅仅是做到环保或是良好的管理，而是要对整个社会乃至世界产生的良好影响。

您在市场营销方面进行了很多年研究，能否谈一谈对中国品牌国际竞争力的看法?中国企业应该在哪些方面进行努力和创新?

大卫·舒宓雷：中国的企业具有打造全球品牌的实力。首先，科技创新为全球品牌的创造和拓展国际市场奠定了基础。在这个方面，中国有很好的增长前景，也具备所有将这些创新推向市场的能力。

其次，需要明确为谁而设计。庞大的中国国内市场充满着巨大的诱惑，公司容易陷入只满足国内消费者需求的状态中，而非为全球消费者生产。中国的海尔集团在这个方面就做得很好，在德国，海尔为自己设定的目标不是低价销售好产品，而是用合理的价格销售最好的产品;在美国，海尔则采用一种以消费者为导向的策略，按照客户要求设计产品，以上两种模式都取得了很好的成绩。即产品源自中国的技术和专业经验，又根据海外特定市场的需求进行了改进。

最后，中国有着非常悠久的历史文化，且与世界紧密相连。中国公司为世界市场设计产品时，如果能够充分利用自己的文化特色，思考如何将中国文化融入产品中，为消费者提供更多特殊价值，那么，我相信，所有消费者都会欣然接受中国产品。

MIT的技术性思维是否对斯隆管理学院产生了影响?

大卫·舒宓雷：斯隆学院特质之一是建立在广义的创新设计之上，而企业的首要任务就是创新，不断地进行创新。

MIT的另一个特质就是对事实的深刻理解以及深厚的学术基础，由此，对商业系统的深刻理解也奠定了管理学院研究的基础。

还有，就是因时而变。商业应该为持续发展的经济带来改变，而商业模式的大转变会给世界带来改变;最后，就是在实践中学习。这不是“聪明人”在一块儿下棋，而是“聪明人”一起动脑子解决现实的问题，这也是我们斯隆学院的特色。

注：本文详见2010年第21期《中国企业家》，未经授权，谢绝转载。有 意与中国企业家网站的内容转载等业务合作者，请与市场部联系(电话：64921616-8657)。