创业板一周年：投资回报大于海外市场

创业板投资回报大于海外资本市场，已经成为VC/PE的良好退出渠道。创业板半数以上公司上市前曾获VC/PE投资，融资平均投资回报率10.82倍

【中国企业家网】中国创业板开板至今已满一周年。随着创业板规模迅速扩大，市值不断攀升，创业板投资回报大于海外资本市场，已经成为VC/PE的良好退出渠道。

截至2010年10月22日，共计130家企业在创业板上市，占同期中国企业上市总数近三分之一。在这130家创业板企业中，有73家在上市前曾获得创投和私募股权投资，占上市总数的56.2%，此比例远高于境内其他资本市场。其中，上海证券交易所同期VC/PE支持上市企业占上市总数的21.7%，深圳中小企业板的占比则为34.7%。

在2010年11月清科研究公司推出《2010年创业板一周年专题研究报告》显示，创业板73家VC/PE支持企业在上市前共发生融资案例139起，涉及97家VC/PE机构，其中PE机构支持的融资案例28起，VC机构支持的融资案例111起。73家企业从VC/PE机构共获得26.80亿元的资金支持，平均每家企业融资0.37亿元，其中从PE机构获得的资金为7.99亿元，从VC机构获得的资金为18.81亿元。

从行业角度来看，电子及光电设备行业上市企业获融资额度最大，14家企业共发生23起融资案例，合计融资4.48亿元，平均每家企业融资0.32亿元；其次是生物技术/医疗健康行业，10家企业共发生14起融资案例，合计融资4.14亿元，平均每家企业融资0.41亿元；融资总额位于第三的是IT行业，9家企业共发生20起融资案例，合计融资3.21亿元，平均每家企业融资0.36亿元。此外，广播电视及数字电视行业有1家企业获得VC/PE机构的资金支持，共发生5起融资案例，合计融资1.11亿元，平均融资金额居全行业之首。

VC/PE支持上市企业上市前通过出让企业股份换取创投和私募股权投资机构的资金支持，而在其上市后，创投和私募股权投资机构也从其所持有的被投企业股份中获得丰厚的投资回报。截至2010年10月22日，创业板97家VC/PE机构平均投资回报为10.82倍（国有股转持前，下同），其中PE机构获得的投资回报倍数略低，为6.56倍，VC机构则获得了11.80倍的投资回报。

与其他资本市场相比，创业板的表现也可圈可点，开板以来，其VC/PE机构平均投资回报倍数远高于境外资本市场的平均值。与境内其他资本市场相比，其表现也可与深圳中小企业板相媲美，2010年第二季度更是有所反超。总体而言，创业板作为VC/PE机构退出的良好渠道，其作用已经十分明显。

从行业角度来看，广播电视及数字电视行业和半导体行业带给投资机构的平均回报倍数远高于其他行业，分别是41.36倍和28.84倍。其中，创业板VC/PE机构最高投资回报案例即出自广播电视及数字电视行业，该行业只有北京数码视讯科技股份有限公司1家企业上市，其为背后的启迪创业投资管理(北京)有限公司创造高额投资回报。

图表1 VC/PE支持中国企业境内上市数量比较（2009.10.30-2010.10.22）

图表2 创业板VC/PE支持上市企业融资情况统计

出资方类型 融资案例（起） 融资额（亿元人民币） 平均每起案例融资额 （亿元人民币） VC 111 18.81 0.17 PE 28 7.99 0.29 合计 139 26.80 0.19

注：一个VC/PE机构投资一家企业为一起案例；券商直投算作PE。

来源：清科研究中心2010.11 www.zero2ipo.com.cn

图表3 创业板VC/PE支持上市企业融资情况行业分布

行业（一级） 案例数量 上市企业 融资金额 （亿元人民币） 平均每家企业融资金额（亿元人民币） 电子及光电设备 23 14 4.48 0.32 IT 20 9 3.21 0.36 清洁技术 20 7 3.01 0.43 机械制造 20 11 3.15 0.29 生物技术/医疗健康 14 10 4.14 0.41 化工原料及加工 7 3 0.97 0.32 互联网 6 3 1.22 0.41 广播电视及数字电视 5 1 1.11 1.11 其他 4 3 1.07 0.36 建筑/工程 4 2 0.89 0.44 农/林/牧/渔 4 1 0.81 0.81 汽车 3 2 0.82 0.41 半导体 2 2 0.85 0.42 电信及增值业务 2 1 0.35 0.35 金融 2 1 0.15 0.15 食品&饮料 1 1 0.25 0.25 连锁及零售 1 1 0.20 0.20 物流 1 1 0.14 0.14 合计 139 73 26.80 0.37

来源：清科研究中心 2010.11 www.zero2ipo.com.cn

图表4 创业板VC/PE机构各行业投资回报统计