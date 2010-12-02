【波士顿】中国富人家庭全球第三

中国已拥有67万百万美元资产家庭，位列全球第三位，仅次于美国和日本
【中国企业家网】12月2日，波士顿咨询发布报告称，中国已拥有67万百万美元资产家庭，位列全球第三位，仅次于美国和日本。
报告显示，随着全球资本市场的强劲反弹，全球管理资产额的反弹幅度达11.5%至111.5万亿美元；中国财富市场的增长表现出众，在2009年增长了28%左右，达到5.4万亿美元。
全球财富是指个人所有的银行可承兑资产，其中包括：现金和存款、直接持股、直接持有的债券、共同基金、寿险、养老金等，不包括房产、私营企业以及个人的其他贵重物品。
BCG合伙人梁国权表示：“得益于强劲的经济增长、私营企业的崛起以及资本市场的进一步发展，中国财富市场仍有巨大的增长空间。财富管理机构应该关注于这些财富来自何处以及如何被创造。他们必须明确了解不同类型客户的特定需求和选择标准。”
中国日益庞大的富裕群体除理财以外有更广泛的金融需求，比如交易和融资等，他们主要的选择标准是便捷性、服务质量、投资产品回报。据波士顿咨询观察，中国富裕人士倾向于把大部分资产放在境内，有海外关系的中国富裕人士倾向于选择离岸市场。
BCG资深董事经理蔡辉表示：在中国，财富管理市场发展迅速并拥有很多新的趋势，比如财富来源多元化、财富地域的扩张、中产阶级的崛起、香港和中国内地财富市场的融合等。
在全球范围内，百万美元资产家庭占所有家庭的比例下到1%，但财富占比却从2008年的36%增加到38%。被问及中国家庭占比以及财富拥有值时，梁国权对《中国企业家》记者表示，中国的百万美元资产家庭占全国总量约为0.2%，但财富聚拢度不会继续提升，“中产阶级家庭拥有强劲的增长，长期来看，所谓贫富差距增加的现象并不会出现”。
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