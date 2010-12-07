培养接班人将是民企未来十年首要任务

接班人问题从未被如此“关注”。数百万在改革开放中成长起来的企业，将在未来5到10年密集地进入到交接班程序当中。

2009年的胡润富豪榜统计显示，中国有825000个千万富豪，经过二三十多年的发展，已经进入接班“倒计时”。

这批人被成为“第一代创业家”，年龄普遍在50岁以上，大部分是改革开放后成长起来的，他们所掌控的企业，年龄都在20——30岁。而这批企业，将在未来5到10年密集地进入交接班时代。

在创业阶段，家族式的管理由于信任度高，在凝聚力、决策力、忠诚度等方面都具有无可比拟的优势。然而随着企业规模化集团化发展，势必要引入规范化的管理流程和职业化的管理团队。

如何顺利交班，在保证家族利益最大化的同时，必须组织一个优秀管理团队对其进行掌控，才不至于多年建立起来的企业帝国走向崩塌，已经成为企业家们一个头疼的问题。

家族企业的传承包括两个方面，一个是经营权利的传承，一个是股权的传承。

在管理权的传承上，新继任的接班人能否服众，最近的华为接班人风波和国美的“陈黄之争”都给了我们一个最直接的反面案例。

第一代企业以“我”为核心，基本上就是一个创始人，企业的发展全靠个人的力量以及创始人的性格和能力。然而企业上规模之后，必然会产生两三个人参与管理的文情况，就变成了“我们”，而新的接班人能否继续管理好管理团队，将直接决定企业未来走向。

而在股权的传承上，接班人能否与新的公司管理层和睦相处，如何避免利益冲突，都是需要注意的问题。

家族企业进入第二代之后，必然会引进职业经理人，而目前我国职业经理人的职业性和操守度都还有待提高。另外，中国现在尚未建立起成熟的经理人市场。目前国内职业经理人的家族企业在接班人的挑选上，也显得有些资源不足。

调查显示，中国民营企业的平均寿命不到三岁，因此我国现存的300万民企，都是经过多轮优胜劣汰而存活下来的。世界性的规律是，第二代接班后成功传承的比例只有3成。如果在这个过程中，有7成的民营企业被淘汰，那对中国来说是一个很大的悲剧。

其实，在世界范围来说，企业的交接也是一个很重要的话题，只不过，但是经过百年的发展，很多国外家族企业都有自己成熟的传承体系。世界五百强中，8成以上都是家族企业，足见家族企业对世界经济的贡献有多么大。然而这些家族很多并没有一定延续血脉的传承，而是通过家族控股，外人参与经营等方式得以保持品牌的长久不衰，像施华洛世奇、福特就是典范。

据笔者观察，国内的企业负责人的交接大多有继承、选拔、禅让、招聘、出让等方式，但是不管哪一种方式，都还没有一个成熟并且适应中国企业发展环境的体系。有准备有策略地制定交接计划，将是今后百万企业主要考虑的事情，也许一批规模化的百年企业就在其中诞生。作者为:北京慧致天诚企业管理咨询有限公司总经理