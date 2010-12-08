【麦肯锡】全球调查:供应链将面临挑战

高管们表示，自己的企业对关键的综合平衡工作进行了良好的管理，但要实现更佳的绩效，还存在许多障碍，如不断增大的风险、缺乏协作和首席执行官参与程度低。

随着世界各地的经济体从金融濒临崩溃的境地转危为安，并开始调整到一种新的常态，企业面临着与经济衰退最严重时截然不同的一系列供应链挑战——其中包括不断增大的全球竞争压力和消费者期望值，以及日趋复杂的客户需求模式。在本次麦肯锡调查中1，高管们在自己的企业为迎接这些挑战所做的准备上存在分歧，并且至少有2/3的高管预期，供应链风险将会增大。此外，本次调查凸显出一些令人不安的麻烦迹象，而这些麻烦与关键的、基本的供应链流程和能力——包括不同职能部门相互协作的能力、首席执行官在供应链规划中的作用，以及企业收集和利用信息的程度 ——密切相关。

走出低迷

在过去3年中，企业管理自己的供应链时所面对的挑战和设定的目标都反映出，它们一门心思关注的是如何平安度过这次金融危机。过去3年中，最频繁提及的挑战是客户需求的波动性不断增大(图表1)。毫无疑问，这是波及全球所有行业的消费支出大幅下降的一种后果。不过，在展望未来5年的挑战时，关注重点发生了变化：受访高管列举最多的挑战是来自全球竞争的压力不断增大。从我们2008年的调查2以来，一些受到公众普遍关注的问题(如气候变化和自然资源的利用)的重要性排名一直较低。尽管如此，与在过去3年的调查中表示环境问题是最大挑战的受访者比例相比，今年将其确定为未来5年头号挑战的高管比例几乎翻了一番，达到了21%。这就表明，企业的预期正在回归一种新的常态3，在这种常态中，企业至少可以在某些时候专注于其他一些问题，而不只是关心成本。

关于供应链管理的目标，调查结果显示，除了成本控制以外，企业关注程度正在增大的另一个指标过去与未来的重要性也出现了类似变化(图表2)。当然，高管们并没有完全忽视供应链成本;在度过了经济衰退期以后，他们知道，自己的企业能够管理和控制未来的开支，因为这个问题早已处在自己的长期监控之中。事实上，在未来5年的供应链管理目标中，受访高管们选择最多的仍然是“降低运营成本”——正如它是过去3年的首选目标一样——“改进客户服务”紧随其后。在 2008年的调查中，有43%的受访高管表示，“改进客户服务”是自己企业供应链管理的两个首选目标之一，尽管在经济危机期间，其作为优先任务的重要性有所下降，但现在，它在未来5年的目标中名列第二。