【博森教育】GMAC调查称美商学院学生就业回暖

美国管理专业研究生入学考试委员会GMAC在今年9月对824名2010年毕业的商学院研究生进行了问卷调查。这824人分别来自126个不同的商学院。博森和大家一起看看今年的调查结果。

首先是咱们最最最关注的就业率问题，从下表可以清楚的看见，从2003年起，随着经济一路增长，商学院毕业生就业率在2007年到达了89%的高位，之后随着经济危机下滑，去年的84%简直让人心碎。今年数据开始反弹，商学院研究生院在毕业时就业率回升至88%(并不代表剩下的12%就从此失业了，只是暂无，大部分最终还是能找到工作)。这88%就业人群中，有84%为雇主工作，另外4%是自我雇佣(创业)，人均工作offer数和去年持平，为1.9个，比起2006～2008年毕业的人均2.5～2.7个offer的盛况仍是不如，说明。76%的受访者认为没有这个商学院学位，他们是找不到目前这份工作的。

工作行业方面并无意外，金融会计，产品服务和咨询仍屹立三强，金融会计和产品服务比例和去年持平，咨询从业比例比去年增长了2%。三强之后各行业依次是技术，非营利/政府，医疗，生产，其他，能源。能源行业在多搬吹捧和注资下，仍未能真正的热起来，还是一个外行无限看好，内行忧心忡忡的行业。61%毕业生在中层工作，14%的仍在初级的entry-level position,19%在高层工作，余下的6%在决策层(executive)。过半的学生(55%)为跨国企业工作，25%为国内企业工作，20%则在区域性公司从业

另外一个让人欢饮鼓舞的信息是起薪的回升，在2009年的起薪中值下滑到$75000后，今年(2010)毕业的美国商学院研究生起薪回到了$78,819，虽然未彻底回到高位的$80,096，但已足以令人眼前一亮。59%的学生称他们找到的工作和自己的期望类型符合。96%学员给予自己的商学院投资outstanding，excellent和good的评价(此为GMAC赤裸裸的广告)

总之从2010年毕业的商学院调查中，我们多少嗅到了美国经济回暖，商学员毕业生开始重新走俏的味道。