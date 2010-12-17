创业者成长的烦恼：找VC还是天使?

资本，创业者梦寐以求。如联想投资有限公司执行董事王俊峰所说，有了资本，小麻雀也可以成为雄鹰，在资本市场翱翔。

而小麻雀通往雄鹰的桥梁该是如何?对于有创业激情和做一番事业的理想的创业者，要怎样找到合适的投资人?

主角从外资变成人民币基金 刚从上海参加完第十届中国创业投资暨私募股权投资年度论坛的朱方与记者分享了一个好消息：三五年前，这个会场是外资基金唱主角，现在是人民币基金唱主角。中国人民币基金，无论是基金总量，还是基金管理公司的价值，已远远超过外资现在的投资水平。

“中国的风险投资正逐渐走向成熟，在我们经济发展中起到更重要的作用。”力合投资有限公司总经理朱方有力地强调了这一点。

风险投资逐渐走向成熟，关注创业早期的天使投资越来越VC化，然后就PE化，徐茂栋认为这是一个矛盾体。他认为，中国创业者尤其需要天使投资人，是那些不VC、不PE的天使。

在中国，很多有名的企业，尤其是互联网企业，都有天使投资的身影。

对创业者来讲，评价一个投资人是否适合，重要的标准是什么?“你可以去想，如果我拿了他的钱，对我下一轮融资有什么影响?如果你断定拿了他的钱后下一轮投资不成问题，那他就是匹配的投资人。如果你拿了他的钱仅满足了对资金的需要，这就要小心了。”天使投资人徐茂栋说。

以移动互联网为投资核心领域的徐茂栋经常会在很多高档的酒店大堂里，看到很多投资人和VC在那约见创业者，“中国正在迎来新一轮的创业高潮。中国的创业者也有绿色的通道。创业是我们很多人走向成功的绿色通道。”

不应过多关注上市

投资人青睐什么样的企业?深港产学研创业投资有限公司董事长厉伟认为，最重要的是看市场，看企业的市场有多大?“因为投资人最终还是希望它能出现在资本市场上，或者被一个更大的企业并购，很少有投资人希望跟企业长期分红。”现在，很少有创业公司对投资人说“未来他能得到很多分红”，愿意投这样公司的投资人也很少。

与厉伟不同，徐茂栋认为，创业者不要太多关注资本市场，更不要过多地关注上市。创业板正式启动，引导了很多创业者追求创业板上市。能够达到上市条件，上市是应该的，但是没有达到条件的，去创造条件是有问题的。好的企业是百年大计，至少要考虑5~10年以后的事情，没有必要草率地追求上市。

“我相信在中国创业板上市的很多企业会后悔，草率上市会留下很多后遗症。对于创业者来说，资本市场的机会要抓住，但不能盲目。”对于创业者如何才能寻找到匹配自己的资金，徐茂栋奉劝创业者，“现在就是融资的最好时机。融资时，如果没有很好的利润，建议找外资的投资;如果有很好的利润，那就找人民币资金。人民币资金看报表，外资的VC喜欢看早期。” 深圳市创新投资集团董事长靳海涛也有相似观点。他认为，如果一个创业者把钱看得太重，早晚要失败。作为创业者，替代趋势的分析非常重要，选择一个经营项目或产品时，一定要做替代趋势分析。

“如果走错路，早死早超生。”东方元鼎合伙人付淼的这句话或许正好应和了靳海涛的观点。

“天使”应占多少股权?

辛苦撑了公司好几年，引入投资以后，最丰盛的那顿饭却不属于自己?这是很多创业者对于引入投资的疑问。投资人强调股权和回报，创业者该要求什么?

很早以前，创业者碰到投资人就兴奋，但现在的创业者越来越明白，他们需要找的是与自己公司价值取向一样的投资者。所以，在辛苦寻找投资者的同时，他们也学会了拒绝。

天使投资人唐宁遇到过来自深圳的一个创业者。她告诉唐宁，她做的是一家婚姻猎头企业，专门针对中高端客户，形式是一对一，在深圳做得特别好，经常有客户抱着10万现金走进来。

看到在深圳这么好的发展势头，她希望能在全国的一线城市全面铺开。她问唐宁：这种模式是否能铺开?如果可以，肯定需要资金。她直接问唐宁：你愿不愿意投?唐宁给了她想要的答案，并推荐了美国一个相似的模式“一顿午餐”以供参考。

唐宁告诉记者，现在的创业者大都很清楚地知道自己要什么，很多时候，大家没必要浪费时间在那里打太极。

很多创业者也告诉记者说，他们对投资人也会做调查和研究。

“除了商业模式和会不会投资这样的问题，创业型公司，或者说中小企业在天使投资阶段的估值是很多创业者都关心的。”成都一位从事三农行业的创业者告诉记者。

这位投资者目前正在和一位天使投资人接触，对方要求占20%~30%的股权。对于这个数字，他表示基本认可。他告诉记者说，现在不知道是接受这个天使投资，还是再继续寻找，因为其他创业者碰到的天使投资要占70%的股权比例，比他惨得多。他说，很多人告诉他要顶住，天使不能超过40%。

“这可能要因公司和人而异吧。”他总结道。