【报告】亚洲狂盖写字楼

截至2012年，亚洲新竣工办公楼数量将占全球总量近三分之二

【中国企业家网】随着全球经济走出严重的下滑周期，全球办公楼开发活动的中心已经转移到亚洲。

2010年和2011年，在全球四大区域中（即亚洲、西欧、北美和太平洋地区） ，仅亚洲的办公楼竣工量有望出现大幅增长，随后在2012年放缓，但仍略高于平均水平。

处于高位的办公楼开发率显示，除日本外，亚洲其它市场中企业和投资者信心表现强劲。这种信心给该区域内几大办公楼市场中的开发商注入了一剂强心剂，使得他们重拾了在经济危机最严重时期延迟或暂停的开发工程，并加快了建设步伐。

据世邦魏理仕题为《全球办公楼开发周期，我们现处何方？》的最新报告，在全球领先的办公楼市场中，预计2010至2012期间将有总面积达2.932亿平方英尺（约合2724万平方米）的办公楼竣工，其中有65%，即1.906亿平方英尺（约合1771万平方米）位于亚洲；约24%，即6,910万平方英尺（约合642万平方米）将在西欧的各商业中心竣工；8%即2,310万平方英尺（约合214.6万平方米）在北美；4%即1,050万平方英尺（97.5万平方米）在太平洋地区。

世邦魏理仕全球首席经济学家雷蒙德·托特（Raymond Torto）评论道：“从全球范围来看，办公楼市场在本质上是循环发展的。城市中心区办公楼从投产到竣工所需的较长周期意味着竣工高峰期经常会遇上需求低谷期。正如这份报告中明确指出的，开发周期时间对租赁周期有着明显的影响，它能将上升的发展扩大化，反之亦然。”

与北美和西欧的同类经济体相比，亚洲（除日本外）领先经济体目前在此轮商业周期中处于较前沿的阶段。与过去十年的正常完工量相比，这一区域现阶段出现了很高的新办公楼建造率。 基于2010至2012年间亚洲区办公楼的竣工量与2009年年终库存量的比较，亚洲区办公楼开发量（27.9%）在全球经济下滑后曾出现短暂下降趋势，现已全面恢复增长。相比之下，其它区域或正经历略低于正常水平的竣工率，如太平洋区（7.3%），西欧（3.7%）和北美（1.2%）。

按区域分析，这份报告预测亚洲办公楼发展周期很可能会与其它三个区域有很大不同。2010年至2012年，约有总面积达1.906亿平方英尺（约合1771万平方米）的办公楼，即年均约6,350万平方英尺（约合590万平方米），已经竣工或计划陆续动工。开发活动的快速增长推动了这一时期的平均竣工量达到高于过去9年年均竣工量50%的水平，后者的年均竣工量为4,220万平方英尺（约合392万平方米）。

过去三年发生的一系列动荡事件，包括2007年爆发的次贷危机，2008/2009年的全球经济危机和2010年春天的欧元区债务危机，使得西欧许多办公楼开发项目被搁置，对该区域2010-2012年间办公楼工程竣工量走低的预测也体现了这一点。这期间，西欧竣工的新办公楼的总面积预计仅为6,910万平方英尺（约合642万平方米），即每年2,300万平方英尺（约合214万平方米），较过去9年中年均3,290万平方英尺（约合306万平方米）的水平下降了30%。