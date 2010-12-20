中国企业家需要弥补商业智慧的缺失

中国的数千万民营企业家都是聪明人，他们或洞悉市场行情、或精通生产技术、或拥有独家的资源，每个企业在创立之初都有其存在的理由，这也是企业家们所拥有的智慧的体现。然而，并非拥有了智慧就一定能够获得成功。如果企业家们无法将这种属于个人的智慧转变为企业的智慧，转变为能够为企业所传承的精神和气质，那企业就失去了持续发展的动力源泉。

中国现有民营企业四千多万家，已经占到社会经济总量的六成以上，解决了国内百分之八十的就业问题，然而，同样是这四千余万家民营企业，却以每分钟倒闭九家的速度进行着新旧更替，只有三分之一的企业能够挺过初创的三年，这是一个令人倍感沉重的三分之一。

中国虽然历来都有轻商的传统，但历史上却也不乏重商巨贾，古有富甲陶朱范蠡、儒商鼻祖端木子贡，近有商业巨族乔致庸、红顶商人胡雪岩;而到了现代，李嘉诚更是成为被全球华人所敬仰的成功典范。作为一个被世界公认的平均智商最高的民族，我们同样不缺乏商业智慧。

在这个三分之一的队列中，新东方无疑是最典型的代表企业，从1993年诞生到2006年在纽约证券交易所上市，期间虽然经历了外人无法想象的挫折，却最终成为中国教育培训行业的领军企业，新东方依靠的就是创始人俞敏洪将一种积极、向上、执着于梦想的精神灌输给了新东方团队的每一个人，并最终形成了“新东方精神”，而俞敏洪也被业界公认为拥有大智慧的企业家。

早年的新东方，由于无法固定教室，只能租用场地举行公开课，经常出现会场外几百人挤不进去的场面，俞敏洪索性就将公开课开到室外，他站在汽油桶上，于凛冽的寒风中慷慨激昂的像一名革命志士，讲的自己和学生都热血沸腾。在新东方创业初期，几乎所有的老师都经历过上述的场景，这恰恰就是新东方精神的真实写照。俞敏洪曾经用草和树来形容两种不同的人生：像树一样活着，即使你被踩在脚下，依然能够吸收大地的养分，活着是美丽的风景，死了也能成为栋梁之才。俞敏洪正是将他自己的智慧有效传导给了他的搭档、他的员工、他的合作伙伴，使之成为了企业的智慧，新东方才能够铸就今日的辉煌。

许多企业家都在探索基业长青的秘诀，其实，这何尝不是一个追求智慧的过程，那我们不禁要问，这种智慧究竟来源于哪里?

我们都知道，企业经营是一个复杂的系统工程，从商业模式的拟定到公司治理结构的建设，从产品设计到品牌宣传，生产管理、研发管理、营销管理、财务管理、人力资源管理，每一个决定企业命运的关键环节都是对企业家智慧的苛刻考验。企业家们都希望自己的企业能够不断的发展壮大，从十几人的小作坊发展成几千甚至上万人的大型企业，然而管理十几人的作坊和管理上万人的企业显然是两个完全不同的概念。

在这个过程当中，专业化管理人才的遴选和管理团队的构建成为企业家们必修的功课。然而，人才好找，融合却是难题。能够为企业家解决管理问题的都是在各个方面的拥有经验和成就的职业人士，甚至有些大型企业聘请的职业经理人本身就是曾经创办或经营过企业的行家里手，他们的经验和成就决定了他们必然拥有一整套自成体系的行为方式和管理办法，如何将这些管理体系与企业家的经营思想与管理理念相融合成为决定企业发展命运的关键所在。

在香港上市的中国乳业知名品牌蒙牛也是这三分之一队列中最具典型性的代表企业，而其掌舵人牛根生也是中国拥有大智慧的企业家之一。牛根生在1983年进入到中国乳业另一个领先品牌伊利的前身——呼和浩特回民奶食品总厂，从一名洗瓶子的工人做起，经过十年的奋斗，最终成为伊利主管生产经营的副总裁，为伊利贡献了80%以上的营业额。由于牛根生的企业发展战略与时任伊利掌门人郑俊怀出现了分歧，同时又因为牛根生在伊利干部群众当中的号召力太过抢眼，最终在遭受各种排挤和打击后被迫离开了伊利。离开了伊利的牛根生虽然在此后成功创立了蒙牛品牌，并最终将之打造为中国最具影响力的乳业品牌之一，但老牛却始终以一种宽容、大度的心态对待以前的老东家、现在的竞争对手伊利，不仅替伊利还上了拖欠离职员工的几百万的工资，更是在伊利诽谤攻击蒙牛的恶性竞争事件东窗事发后，谢绝了法院判罚由伊利支付的赔偿款。在牛根生看来，伊利毕竟是他曾经付出过心血的企业，对伊利的感情不比对蒙牛的少，更何况，草原的品牌是一块，与其斗个两败俱伤不如相互扶植、共同发展。正是老牛的这种气度和眼界征服了他的新老部下，不仅蒙牛的员工戮力同心，就连留在伊利的牛根生的老部下也纷纷投奔而来，甚至包括原伊利的党委书记卢俊女士。牛根生的气魄、胆识、眼界与郑俊怀形成了鲜明的对比，而老牛正是凭借将这种气魄、这种胆识、这种眼界充分的传达给你与他共同奋斗的搭档、员工和合作伙伴，使之成为蒙牛的品牌性格和企业精神，才使蒙牛这个上个世纪末才诞生的品牌在短时间之内完成了积累的过程，迅速成长为与伊利比肩的企业，甚至一度超越了伊利成为中国乳业首屈一指的品牌。

企业家有自己的战略诉求，管理团队有成熟的管理模式，如果两相契合，自然会皆大欢喜;倘若无法达成有效的整合，甚至出现了观点相悖的局面，企业就会进入到一个考较企业家智慧的关键时刻。聪明但缺乏智慧的企业家会在这种时候过分关注管理团队带来的潜在威胁，甚至通过处处掣肘、极力压制的手段达成维护自身利益的目的，最终的结果就是造成企业内讧，不仅无法达成提升企业管理的品质，还会陷企业于危险境地;有智慧的企业家们却可以通过充分沟通、加深理解的过程，扬他人之长、避自身之短，在使管理团队充分理解自己的经营思想和管理理念之余，放手让他们去发挥自己的特长，在具体的经营管理工作中使用科学的方式和方法建立完备的体系，用一个企业领袖的感召力去影响管理团队，建设一种求大同存小异的和谐共生环境，最终为企业塑造一种可传承的精神气质和文化氛围，这才是真正的企业家智慧所在。

作者是北京慧致天诚企业管理咨询有限公司市场总监、品牌与战略研究者、公共关系专家