【专访】摩立特傅忠：寻找中国企业的竞争优势

何在高科技领域吸引到更多的人才、更好的人才，才是中国未来形成竞争优势的另外一个重要来源

【中国企业家网】在全球化竞争中，什么是中国企业的竞争优势？美国摩立特集团创始人兼首席执行官傅忠（Joseph B. Fuller），作为一位与“竞争战略之父”迈克尔·波特（Michael Porter）有过紧密合作的商业思想领袖，早在16年前就开始从事与中国相关的咨询业务，观察中国历次重大经济变革。他早期的研究成果体现在与波特共著的《竞争优势》一书中。

以下是《中国企业家》对摩立特全球CEO傅忠的专访。

《中国企业家》：《竞争优势》迄今已二十年有余，我们知道波特教授当年的五力模型、三大战略非常适用于工业时代，但在当下这个信息时代，是否有不适应的地方？

傅忠：波特教授80年代初陈述本书的时候，并没有想到它日后会成为具有颠覆性或者说革命性的著作。其后出现了新的阐述延伸也好，或者干脆招致不屑一顾的批判，波特理论当中有三个基础思想，对于我们如何去了解竞争战略是非常有帮助的：首先是市场结构性，企业经营者所谓的战略，是要去了解市场的结构、市场的制度——要想方设法保护好你的利润增长点免于流失；其次是竞争永远存在，而成功者不会永远成功，这就需要去寻找企业差异化的竞争优势；第三是现在依然适用的原则，企业内部一系列活动包括采购、研发、生产、渠道等等，他们有机的组成了企业的竞争优势，很难令他的竞争对手模仿。这个理论现在来讲是一目了然的，但是在当时是一种非常新的想法。

可以说波特的早期理论是非常基础性的，他没有提及的一些领域之于当下社会的重要性也在日益彰显。首先是现代企业的决策权与决策流程，谁具有决策权？不同的决策节点是怎样的？这在他的书中并没有提及；其次，公司内部应如何建立绩效评价体系，如何激励、惩罚员工的相应行为？因为波特提出这些理论的前提，是将员工假想成机器人的运作方式，并没有考虑到员工的心理，以及彼此之间的分工协作，这又涉及到企业管控以及权利下放的问题。

《中国企业家》：提到竞争优势，您认为中国的竞争优势是什么？

傅忠：中国国家本身就是巨大的优势来源。中国是世界上最大的单一经济体和消费市场，我们看到中国“十二五规划”当中非常强调内需对于经济拉动的作用，可见这个市场散发出来的魅力是天然的。此外，中国还有一种优势是可以在未来吸引更多的人才。中国传统的人才来源于一些化工、机械方面，这些会在未来成为我们可持续的优势之一。但如果中国要变得更成功，特别是像美国那样，如何在高科技领域吸引到更多的人才、更好的人才，才是中国未来形成竞争优势的另外一个重要来源。

《中国企业家》：金融危机之后，中国企业走向海外，发生了越来越多的并购事件。我想从你们的眼中看一下，中国企业全球化最关键的因素是什么？最容易犯的错误是什么？

傅忠：中国现今的海外收购还处于一个早期试水的阶段，投资相对集中于自然资源。谈到有什么地方可以提醒中国企业注意，我想是对于文化方面的处理，这一点可以看一下日本的经验。上个世纪80年代，越来越多的日本公司涌入美国，最开始的时候美国民众对此抱有怀疑的态度，无论是对日本公司还是对他们的产品。随着丰田、索尼、松下等企业融入美国的文化，提供产品的相应服务，忧虑、不信任感也逐渐降低了。中国人现在扮演了当年日本人的角色，我想是有一些经验可以借鉴的。

如果要给出直接建议的话，我想中国企业在海外投资中有一种倾向是应该避免的——只能是中国企业收购美国企业，而不允许美国企业收购中国企业——这种单向思维方式是不可取的，会导致更多不信任，导致各种形式的保护主义，导致两国之间经济、政治的紧张关系，而不会有助于经济和各方面的进一步沟通与融合。

《中国企业家》：前些日子比较轰动的在华外资企业超国民待遇时代终结，您对此有何看法？

傅忠：我听到的更多是来自西方高层管理者的抱怨，可能其中有一些是真实的反映，其中有一些可能更多地要归罪于这些公司的高管他们本身。

其中合理的成分有二：其一，作为一个西方企业，他们确实感觉到要大面积的并购中国本土公司，这是一件越来越不可能的事情了；其二是知识产权，中国政府会更为保护中国自主产业和品牌，在外企知识产权有泄露的地方，中国企业就占了先机，这样的现象是存在的。

不合理的地方则要归罪于这些西方所谓的公司高管本人了。很多西方跨国企业高管，往往只是去了北京、上海、广州等经济发达的城市，就很简单地认为全国都是中国大饭店，到处都是希尔顿大酒店。他们没有深入到中国的腹地，没有了解到中国是一个非常巨大又非常多元化的国家，还有很多不发达的地区。基于该种情况下，他们对中国市场的前景往往有不客观的评估，或者是不客观的期待，这对于他们的决策是非常不利的，这也招致了一些对于在中国做生意难的考虑。

我要说的是，中国政府对于西方企业高管的抱怨不能置之不理，我们要去倾听一下他们的心声。为什么这样讲？西方大部分政客据我了解都喜欢拿贸易保护主义说事，如果跨国公司在中国的生意获得了好的发展，跨国公司的高管就会说中国的好话，会更加有力地支持贸易自由；如果中国生意受挫，他们的态度则会发生转向。