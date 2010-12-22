【专稿】剩男剩女经济学

超过70%的女性认为，男性应该有房才能结婚，而只有48.2%的男性认为自己需要有房才能结婚。超过四成的女性最希望理想伴侣从事的职业是公务员

【中国企业家网】2010年，《非诚勿扰》、《我们约会吧》等电视相亲节目火爆荧屏，多元化的婚恋观在聚光灯下前所未有地激烈碰撞；万人相亲大会在全国各地相继上演，单身人群的婚恋难题为社会各界所关注。为了反映当今中国人婚恋情况的本质原貌，2010年12月15日，全国妇联中国婚姻家庭研究会联合百合婚恋网，在北京权威发布了《2010年全国婚恋调查报告》，调查报告显示，导致人们单身的原因中位列前三位的分别是，社交圈子太窄、不够积极主动、工作太忙，这一结果与往年的调查结果相比没有明显的差异。产生“剩男剩女”问题的根源仍然是择偶的结构性失衡。报告同时揭示了婚恋现象的若干新看点。

百合网婚恋研究院首席专家王治国主讲了该调查报告，他一针见血地指出，现在单身人群的择偶期望存在明显误区，一些“择偶错位”影响了人们的择偶行为。所谓“择偶错位”一方面是男性择偶期望与女性择偶期望的不对称，另一方面是整个单身人群择偶期望值与现实情况的不吻合。例如，超过70%的女性认为，男性应该有房才能结婚，而只有48.2%的男性认为自己需要有房才能结婚。虽然有59.9%的男性和62.4%的女性都认为女性最佳的结婚年龄在25-27岁，但是有约三成男性希望找20-24岁的女性。同时，仍有约两成的女性认为自己的“黄金年龄”在28-30岁。而事实上，对于这些超过27岁的所谓“剩女”，只有不到8%的男性选择其为理想的结婚对象。统计数据显示，“超过四成的女性最希望理想伴侣从事的职业是公务员”。而在访谈中发现，当这些女性真的与公务员去相亲后却并没有选择公务员。原因是经过实际接触以后，她们发现，大多数公务员并不如想象中的那么清闲、稳定、高收入；再如，“七成的女性认为男性必须有房才能结婚”。在房价持续走高的今天，房子无异于巨额经济财产，事实上很多适龄的男士并不具备有房的“要件”……王治国分析，事实上这些貌似严格的择偶要求背后，所隐藏的真实需求是对稳定生活的向往。他建议，单身人士不妨把自己从条条框框里解放出来，增加自己的“择偶弹性”。

除了“择偶错位”这一重要问题外，报告另一大看点来自于不同年代的渐变趋势。70前、70后、75后、80后、85后，随着年龄越来越小，渐趋“回归传统”。例如，调查显示“80、85后更会因为父母的反对而与恋人分手”。从70前到85后，“试图说服父母，最后自己做主”的比例从83.1%逐步减少到72.1%；而“试图说服父母，最后接受父母的看法”的比例却从9.1%逐渐增加到24.3%。另一组数据则显示，从70前到85后，认为“没有感情的婚姻应该离婚”的比例居然越来越低，从70前的70.9%逐渐减少到85后的46.7%。从数据上来看，80、85后对待婚姻的态度似乎更加隐忍。另外，“丈夫掌握家庭财政大权”、筹备结婚费用“全部由男方出钱”或“男方出大头，女方出小头”这一在中国根深蒂固的传统观念，也出现了类似的趋向。