【25人报告】影响力：底线、远见与担当

2010年最具影响力的企业领袖调研报告

在中国企业内部冲突、外部纷争之年，企业领袖的影响力，不仅仅意味着财富和权力，更意味着底线与远见;企业领袖的可持续影响力，来自于其真正的英雄情怀与切实担当

风云出此辈

【《中国企业家》杂志】中国企业领袖榜肇始于2003年，历经八年，载浮载沉。当年央视大戏《大染坊》火热播放，主人公陈寿亭慨叹“人强不如国强”，也明了“国强还靠人强”，在国破家亡的大环境下，终归英雄气短，让一手壮大的企业灰飞烟灭。是年，本刊正式推出了年度最具影响力的25位企业领袖排行榜。我们关注企业领袖，关注影响力，因为他们不断创设着越来越多的新空间，肩负着越来越沉的新期待：开拓疆土的先行者、寻求突破的继承者、商业潮流的引领者、商业规则的制定者、商业道德的守卫者、企业文化的传导者、化解冲突的协调者。

2003-2010年，短短8年的时间，中国商界变化万千，年度最具影响力的企业领袖排行榜则是折射商界浮沉的一个缩影。让我们再次聚焦2003年上榜的企业领袖：张瑞敏、柳传志、李东生、马蔚华、王石、任正非、张朝阳、杨元庆、竺延风、牛根生、丁磊、王文京、宁高宁、吴鹰、鲁冠球、倪润峰、马明哲、刘永好、胡茂元、宗庆后、谢企华、陶建幸、秦晓、刘永行、郭广昌。他们中只有6位仍在今天的榜单中，有7位已经成为本刊终身成就奖得主，不再参选，另有一半或离职、或退守、或另寻去处、或仍在制造影响，只是今年未能上榜(见表1)。

30年来中国企业已达到某种成长的极限，迫切需要深层次的变革。企业领袖的影响力不仅局限于本企业本行业，更辐射于相关产业，以至全国乃至全球，甚至照耀历史。企业领袖的影响力，不仅仅意味着财富和权力，更意味着底线与远见;企业领袖的可持续影响力，来自于其真正的英雄情怀与切实担当。

招商局集团前掌门人秦晓2003年首次入榜，其后数年均未再次上榜，并非其影响力不大，而是他善于韬晦。2001年到2010年8月，秦晓执掌招商局十年，将招商局从一家总资产496亿元、负债233亿元、濒于瘫痪的国企，提升成为一家资产规模2700亿元、运转良好的巨型航母，隐迹于招商轮船、招商地产、招商银行、中集等蛇口企业集群身后。而今年是他的隐退之年，在做客清华经管的毕业典礼时，他作的主题演讲堪称是大声疾呼、振聋发聩。评委肖知兴认为秦晓是“学者型企业家，真正地忠于事业、忠于国家，忠于人民”。本刊读者赞秦晓：“进亦忧，退亦忧，只为苍生说人话;居庙堂，位田野，一腔热血唤国强。”

2010年看似云谲波诡，实乃老英雄当道。这一年，上榜企业领袖的新面孔最少，仅三位，分别是王中军、徐留平、祝义材。这一年，也是往届的企业领袖再现影响力的一年，也有三位重入榜单，分别是年度首富宗庆后(2003、2004、2005入榜)、蓄势整体上市的刘永好(2003年入榜)、品牌自新的李宁(2008年入榜)。

马云再拔榜单头筹，气势如虹。自2004年入榜，年年入榜，一路跃升。2004年排名第21位，2005年第8位，2006年第4位，2007年第2位，2008-2010持续三年排在第1位，创下企业领袖排行榜的最佳纪录。就在上个月，阿里巴巴以5.6亿人民币溢价收购一达通企业服务有限公司，这也是阿里近12个月来的第5次收购，在整合金融、物流的同时，直切外贸通关环节，从撮合平台大步走向全程交易平台。评委尤建新认为马云是“一个有战略眼光，有很强的领导力的企业领袖，狂言与实践在他身上完美结合。”

2010年是李书福展露国际化雄图大略的一年，荣获国际化影响力指标单项冠军。总名次也上升最快，比去年上升8位，成为年度最具影响力的企业领袖榜眼。对李的大手笔，有人担心，更多的人是称赞，认为其善于借、勇于行动。评委杨认为“这是对我国企业进行国际合作模式的探索。”尽管五年前中国消费电子行业经历了一波“走出去”挫败，但汽车业跨国并购大戏，还是反映了中国企业家向“微笑曲线”两端技术与品牌的执着追求。

这一年，宁高宁排名第3，稍降1位。宁高宁一面广泛布局他的“大悦城”计划，酝酿地产业务的A+H股融合上市计划，一面整体收购四川老字号保宁醋、与北京市政府合作建设都市型现代农业示范区，继续打造从田间到餐桌的完整产业链。评委陈认为由基础产业链到全产业链，再到电子商务产业链，不仅仅是产业影响力，更是变革驱动力。评委肖知兴更是夸赞其阅历、背景无人能敌，平衡能力和综合能力非常好。

这一年，中国工商银行以245亿美元的盈利，在英国《银行家》杂志公布的2010年全球银行排名中位列赢利榜首，姜建清则再次获得资本市场单项冠军。

这一年，李宁超过阿迪达斯，中国市场份额位列第二;正是在今年，李宁重塑品牌，开始了行业冠军的攀越。这一年，李宁获社会责任感的单项冠军。同时，数字100调查数据显示，李宁以24.8%的比率占最具社会责任感的第一名。在这一点上，我们的专家评委与公众达成了高度共识。

这一年，中国移动前三季度的收入超过了中国电信和中国联通的总和，达到3526.43亿元，开始为回归A股做准备，王建宙继续产业影响力冠军。同时对于竞争的预期，中移动开始了前所未有的营销攻势。

这一年也被郭广昌确定为复星集团的“国际化元年”。复星收购地中海俱乐部集团7.1%股权，启动全球化战略，与凯雷的全面合作;获得全国首张外商股权投资营业执照，聘请美国前财长斯诺担任董事会顾问。整合全球资源，把握中国机遇，郭氏当仁不让地获得领导力单项冠军。

这一年，教育行业战火纷飞，以学而思为代表的后学异军突起，安博、环球雅思、学而思、学大教育纷纷IPO，人们对新东方的未来开始带有质疑。今年新东方在北京购地500亩涉足民办高校，民办大学是否能成为新东方的新机会?俞敏洪心里也许更加笃定，再次上榜，显示了“俞老师”对年轻一代具有的非凡影响力。