携程淘宝爆发微博口水战

在淘宝和去哪儿的咄咄攻势下，携程有些坐不住了。

已经两周了，各方人士还在为元旦前一天淘宝网公布的机票数据争执不休。1月9日，携程网商旅管理副总裁庄宇翔通过微博 “劝诫”淘宝网“吹牛也请专业一点”。庄宇翔称，即便淘宝网公布的出票数据完全真实，仍距携程网的在线机票销售有较大差距，遑论携程的整体出票量。

对此，阿里巴巴集团高级公关总监陶然承认，淘宝旅游平台就是针对携程网，并表示“一家上市公司这么不吝和淘宝的一个小部门纠缠在一起，这本身是不是也是一种不安呢？”

事件的背景，是淘宝网在去年底宣布，其旅行平台的国内机票在去年12月28日单日出票量超过2.6万张、“创下同类网站单日在线出票量的最高纪录”，尽管淘宝并未明指超过携程，但这一举动无异于向该领域一直以来的霸主挑战。

眼下，一年一度的春运大戏开演在即，当季的声势和出票表现将直接关系到整年的“运程”，携程、淘宝、去哪儿等已大力发招，誓夺开年的“好彩头”。

微博口水战

2011年元旦前一日，淘宝网旅行平台宣布其在12月28日的国内机票单日出票量一举突破了2.6万张，“创下同类网站单日在线出票量的最高纪录”。这一“刷票”纪录距离旅行平台的正式推出还不到8个月，淘宝网称2011年的表现“会更精彩”。

淘宝的数据所指以及表态似乎触怒了目前国内最大的在线旅行公司携程网。1月9日，携程网商旅管理副总裁庄宇翔通过微博表示淘宝网“吹牛也请专业一点”。庄翔宇还称，阿里巴巴集团包括淘宝网员工的机票都在携程预订出票。

这一质疑，拉开了两家公司相关人士在网上的唇枪舌战。阿里巴巴集团高级公关总监陶然承认淘宝旅游平台是针对携程网。他认为，淘宝的惊人数据表现已让携程感到压力，并可能影响其在机票市场的份额。

淘宝网旅行平台正式于去年5月上线，不但在短时间内频频爆出颇具威胁性的数据，其“紧抱大腿”的市场策略更是让携程网 “恨得牙痒痒”。2010年8月初，淘宝网宣布其单日机票出票量已突破1万张，每8.6秒售出一张，并与东航、深航、联航、幸福航空等多家国内航空公司以及不夜城航空等200多家一线机票代理商达成了入驻协议。淘宝旅行平台更是借机挑起与行业巨头的战争，并称“2010年内出票量将达携程1.5倍”、“成为国内最大的机票在线销售平台”。

不过，可能是不屑单纯以数据做比的缘故，携程网对淘宝旅行平台寻衅行为的反击始终围绕着 “杂牌云集”、“价格虚假”、“非专业服务、出了问题没人负责”等展开。

市场格局生变

携程网一直是国内在线旅行市场的领先者。2009年，携程机票预定业务营收接近1.27亿美元，占到整体营收的42%。同时，携程公司也培养起了数千人规模的呼叫中心和专业客服人员，并旁生出度假预订、商旅管理的另两大业务，甩开艺龙、芒果等同类在线旅行公司，成为行业“一哥”。

不过，“一哥”的位置并非不可撼动，特别是近两三年，携程网不断受到市场挑战，去哪儿网可算是竞争对手中的一家。

去哪儿对携程最大的挑战在于酒店。去年下半年起，去哪儿网所开展的协助国内酒店建立完善在线营销活动，不仅成全了自己的“点击付费”模式，也制约了携程网的“佣金收入”，对携程颇为不利。去哪儿网声色渐起的酒店业务也拉动了关注度。艾瑞咨询对中国在线旅行预定行业的调查显示，2009年的单月日均覆盖人数规模上，去哪儿的数据已在部分月份超过了携程。

另外，2009年11月，东方航空率先在淘宝网开官方旗舰店、直接销售机票。越来越多的航空公司表示不愿意给第三方票务网站“打工”，一方面自己大力发展直销平台，另一方面开始下调佣金率。

种种因素在改变国内在线旅行市场的格局。艾瑞咨询近期发布的2010年第四季度在线旅行市场数据显示，尽管携程以49.3%的市场份额继续保持着在线旅游行业的领先优势，但相较其在第三季度51.2%的市场份额，已下降了1.9个百分点。

群雄开打春运战

谁都不愿意给自己找麻烦，但眼下就有一场硬仗要打。一年一度的春运即将拉开帷幕，各家在线旅行公司更是使出身解数。

去哪儿网推出“秒抽+返现”的活动，宣布自2010年12月28日起的28天内，整天秒抽、每天赠送100张免费国内机票；从2011年1月9日起的7天时间，每笔机票订单返现200元现金券。

淘宝网则力推“折上折”活动，从1月10日起至1月14日的5天内，给予部分时段的前80名用户在已有折扣上再打5折，并且每天给予600名用户100元返现。

携程旅行网更是搞起了最低3折的拼机购票活动，声称只要凑足三五人即可成行。

事实上，无论是收取代理费、返点或是其他方式，这样的倾力促销未必会为这些公司带来多少营收，还可能伤害到与部分供应商的关系，但他们必须铆足劲先夺得“头彩”，春运的声势及出票表现将直接关系到整年的“运程”。

艺恩旅游咨询的数据显示，2010年中国旅游电子商务产业规模为390亿元，预计未来两年旅游电子商务市场的年增长率保持30%以上。这样一个人人觊觎的市场，老大哥携程网必将面对更多的挑战。