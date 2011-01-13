刘佩英重返安吉斯中国 强化集团层面管理

安吉斯媒体集团首席营运官 刘佩英

安吉斯媒体中国宣布，刘佩英（Michelle Lau）重返安吉斯媒体集团，担任首席营运官（Chief Operating Officer）。刘佩英的新职务将着重在强化集团层面的经营管理组织，协助旗下五大全球服务品牌（凯络、伟视捷、知世-安索帕、安布思沛、凯伦传媒） 抓住中国市场特有的发展机会。

刘佩英拥有超过20年的广告/媒体代理商经验，最早从香港开始，之后于1993年进入中国市场，2003年加入凯络媒体，2006年升任凯络中国董事总经理， 2010年1月中旬暂时离开职场去休假。今后的工作上，刘佩英将向安吉斯媒体集团大中华区首席执行官李桂芬汇报。

李桂芬对刘佩英的重返表达热烈地欢迎，她表示： “安吉斯媒体集团的组织架构方式，目的是要在单一或多重市场里面都能做好协同与整合。我很高兴Michelle重回安吉斯媒体中国的管理团队，我相信有Michelle的专业强项与她对我们集团组织的熟悉，我们能够一起共同建立一个更强壮、更有效整合的作业模式，为客户提供同时具备整合策略思考与特殊专业知识技能的整合沟通服务。”

刘佩英说： “我非常兴奋能重回安吉斯媒体这个大家庭，并在这个新的职务上从集团层面协助推动我们在中国的整合服务作业。”