中石油海外油气产量增14% 初步完成全球布点

每经记者 喻春来 发自北京

中国石油天然气集团公司获得的海外油气量在过去的一年中再度攀升。1月12日，中石油公布数据称，公司2010年海外油气作业产量达到8673万吨，较2009年增长13.9%。

中石油有关人士在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，集团目前海外油气业务布点已初步完成。

海外油气产量再度攀升

据中石油统计，集团去年海外原油作业产量达到7582万吨，较2009年增加620万吨；去年海外天然气作业产量达到137亿立方米，较2009年增加55亿立方米。

“海外业务攀升主要得益于海外老油田的稳产以及新签项目的快速推进，海外市场高端布局初步形成。”上述中石油有关人士表示。

据统计，过去的5年间，中石油海外业务先后中标和签订30个油气项目，新进入7个国家。由“十五”末的22个国家58个投资项目，扩展到29个国家，管理和运作着81个项目。

中投顾问能源行业研究员宋智晨说，各国都将石油天然气资源的开发看得相当重要。由于中国石油企业的国企背景，在参与国际竞争的过程中遇到了不少障碍。去年，国内石油企业先后通过与国际石油企业合作的方式参与海外油气资源开发，既降低了政治风险又获得了开发海外油气资源的机会。

海外业务战略布点初定

宋智晨认为，在全国十大油田中，中石油占据了6个，但国内石油天然气资源储量少，一部分老油田产量不断下降已是不争的事实，也成为制约中石油继续发展的最大障碍。

“要保障国内能源安全，石油企业要参与到国际油气资源开发。目前，三大石油企业均已展开海外布局，而中石油显然走在前列。”宋智晨表示。

“走出去”尚不足20年的中石油海外业务目前已进入了29个国家。中石油有关人士表示，“十一五”期间，中石油完成了全球业务布点，在海外已形成中亚-俄罗斯、中东、非洲、美洲和亚太海外五大油气合作区、四大油气通道、三大国际油气运营中心的战略态势，并形成上中下游一体化的业务链。

“十一五”期间，中石油拓展国际油气市场明显提速，在中东两伊地区新项目开发以及中亚、亚太、北美地区油气资产收购不断成功。仅2009年就新获9个项目，其中千万吨级以上油气项目4个。中石油已制定了“十二五”海外战略，计划海外油气作业当量将达到集团总产量的“半壁江山”。“十二五”期间，中石油将开展后续建设的项目包括：土库曼斯坦阿姆河天然气产能建设、中亚天然气管道建设、中东两伊地区的大型项目等。

中石油集团副总经理汪东进说：“如何评价一个海外项目，要看综合效益而不仅仅是产量。”

上述人士称，现在五大海外油气合作区已具有储量、产量、运量上的预期规模。“十二五”海外业务面临油田勘探开发难度加大、成本上升、效益下降等问题，必须优化布局和投资结构，降低投资成本，保持较高资本回报率，经济增加值也将逐年增长。