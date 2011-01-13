中国新能源汽车异军突起

“十二五”期间，我国将重点发展战略性新兴产业，尤其是新能源汽车产业将在2020年成为国民经济先导产业，这使得新能源汽车成为“十二五”投资热点。

记者从有关方面获悉，汽车下乡和汽车以旧换新补贴政策已于2010年12月31日执行完毕，而2011年国家将继续以财政补贴形式支持推广节能和新能源汽车。

国内最大纯电动客车制造基地投产

2011年1月1月，这是河南省许昌市的老百姓值得庆幸的一天，因为他们将成为中原地区最早用上“零排放”公交车的二级城市中的幸运者。

这天上午，国内最大的纯电动客车制造基地车辆下线仪式在许昌市襄城县第三工业村河南新美景电动汽车工厂1号车间举行，20辆中文牌纯电动客车下线，它们将立即交付许昌市公交公司使用。

中文牌纯电动客车是国内唯一一个采用“车身轻量化”即车身铝合金技术，单层客车轻3吨，双层客车轻5吨，进而使得中文牌纯电动客车相对其他纯电动客车，承载人数更多，电池使用时间更长，整车控制水平更稳，同时还可提供以旧换新服务。

这20辆纯电动客车率先交付许昌市公交公司使用后，将逐步在全省大中城市铺开，最终在河南实现公交“零排放”。

据悉，根据企业发展目标，河南新美景在未来1~2年内将逐步完成主车批量生产，以及相关整车配套的控制系统、驱动系统等配套产业零部件生产；2~5年内达到年产2万辆的生产能力，完成整车控制系统、驱动系统、整车子系统的相关零部件的流水线生产，完成公司的产品优化提高、技术研发等相关高科技园，届时公司集技术、研发、生产于一体的一整套产业链的生产，逐步完成年销售额突破30亿的销售收入。

政府出台措施支持电动车发展

记者近日从河南省政府获悉，河南省日前出台了电动汽车产业发展规划，计划在5年内建成我国中部地区电动汽车制造中心。这项已经开始实施的规划的主要任务包括，把河南打造成为我国重要的电动汽车研发中心，国内一流的动力电池生产中心和国内有重要影响的零部件生产中心。河南省将通过推动省内新能源汽车企业与国内外新能源汽车厂商进行进行战略重组，提升竞争优势，加大研发扶持力度。

在技术研发和产业化支持方面，河南省将设立电动汽车产业发展专项资金。省财政每年安排一定数额的资金，主要用于支持电动汽车产业化和市场推广等。有关省辖市也安排专项基金，支持电动汽车整车及电池、电机、电控等关键零部件的产业化发展和应用推广，以期尽快突破关键技术，加快实现上述目标的步伐。

纯电动客车发展成为必然

中国对新能源电动汽车的支持可以追溯到国家高技术研究发展计划即国家“十一五863”计划。

2009年，科技部、发改委、工信部、财政部四部委联合推出的“十城千辆”计划，让社会感受到中国的新能源汽车正在悄然兴起。

2010年8月出炉的《汽车与新能源汽车产业发展规划(2011~2020年)》草案进一步给力中国新能源汽车，草案称未来10年，中央财政将投入上千亿元，支持节能与新能源汽车核心技术的研发和推广。到2020年，中国新能源汽车产业化和市场规模达到世界第一，新能源汽车保有量达到500万辆，更进一步明确提出未来中国新能源汽车发展的方向即——纯电动汽车。

此次国内最大的纯电动客车制造基地是中文牌纯电动客车的第二个生产基地。蓬勃发展的新能源汽车以及消费者消费观念的转变，促使各地政府更加倚重纯电动客车。各种迹象表明，纯电动客车将成为未来的主导产业之一。

目前，市场上的客车品牌主要是金龙、宇通、少林、安凯、青年等，是以生产传统的公交客车为主。2010年，中国汽车拥有量为7500万辆，其中公交客车40万辆，一辆公交客车的寿命为8年，每年需要新增5万~10万辆公交客车。能源的紧缺与城市环境的亟待改善，使得未来发展纯电动客车成为必然。

市场人士认为，未来国家将会不断推出优惠政策，新能源汽车销售在国家补贴力度不减的情况下将迎来重大发展。