《2010经济生活大调查》结果发布

(舞台剧：一张明信片的五年)

夏丹：现场的以及电视机前的观众朋友们大家晚上好。

陈伟鸿：大家晚上好。

王小丫：晚上好各位。

陈伟鸿：各位正在收看的是中央电视台财经频道的特别节目《CCTV2010经济生活大调查》。

王小丫：从2006年开始到今年已经有整整的五个年头了，我们的大调查已经得到了大家五年来的支持了，支持我们的人有很多，来自祖国的四面八方，各行各业，今天现场的观众朋友们就是来自四面八方的参与者们欢迎你们!

陈伟鸿：欢迎大家。

王小丫：我们的经济生活大调查也得到了很多单位和行业的支持，在这里首先介绍的是国家统计局总经济师姚景源先生，欢迎您。

陈伟鸿：继续为大家介绍国家统计局数据管理中心主任许建毅先生，国家统计局中国经济景气监测中心潘建成先生，中国邮政集团市场部经理潘杰先生，我想正是有了我们统计人员和邮递人员的辛勤付出才有了我们今晚大调查的完美呈现。

王小丫：正是因为有了他们的付出我们大调查也作为教学的案例，在这里特别欢迎北大的国家发展研究院的院长胡大源先生，欢迎您。

夏丹：还要给大家介绍一下今天来到我们节目现场的有来自全国各地的企业家们、有来自媒体的朋友们，还有热心地参与我们这一次大调查的观众朋友们，同样也要用热烈的掌声欢迎你们的到来，欢迎大家!

陈伟鸿：大家知道《CCTV2010经济生活大调查》是目前我们国内规模最大的一个民间问卷调查和媒体调查，而且它还开创了以明信片为载体的一个全新的调查模式，连续5年的时间，我们的明信片的回收率是年年都创新高，今年明信片的回收率更是超过了88%。

王小丫：那么这个数字意味着什么呢?也就是意味着每年差不多有十万人参与，连续5年的时间，也就意味着有50万人参与到了我们《CCTV2010经济生活大调查》当中，有媒体、权威的统计机构，以及权威的邮政机构，他们可以说是强强联手，建立了一个庞大的专业的具有权威性的数据库。

夏丹：这一次的大调查我们将会向大家揭示，在新的一年，2011年什么样的商品是最受大家欢迎的，什么样的市场是最有前景的，什么样的理财方式是最被大家看好的，以及每一个家庭的消费趋势将会发生怎样的变化。

陈伟鸿：没错，透过这样一个5年的数据调查，你可以发现在今天的中国，什么样的事可以让我们的百姓特别开心，什么样的事会让他们的生活当中增添一些小小的烦恼，什么样的生活可以称得上是他们生活当中的幸福生活，又用什么样的方式可以拥有这一切幸福的生活，其实我们仔细地来研读这些数字，你也可以在这当中看到5年来中国百姓的财富观、幸福观发生了什么样的改变。

王小丫：2010年我们经济生活大调查大调查的主题是“感知中国心”，我们每一个中国人都感受到了2010年是不容易的一年，今天在此时此刻让我们再一次倾听2010中国经济的心跳。

(短片：全年闪回)

(川子演唱《我要结婚》)

夏丹：这是一首很有意思的歌，唱出了很多人心中的呐喊和渴望，我们掌声欢迎歌手川子。你好，川子。

川子：谢谢。

夏丹：你好川子，特别棒，唱得很有激情，但是我在底下听的时候我挺奇怪的，你都四张的人了，也经历了结婚、生子这样的人生阶段，为什么要写一首《我要结婚》的歌曲。

川子：因为我经历过这一段，我觉得这个事确实是一件大事，以前是简简单单地结婚了，后来一想，现在感觉很多的年轻人都面临着父母催着要抱孙子，关键是抱孙子这个事就是一个麻烦事。

夏丹：来自很多父母的压力。

川子：结婚，结婚现在需要钱结婚。

夏丹：对，你的歌唱得挺真实的，因为我身边有很多年轻的朋友在聊天的时候也会唠叨，想结婚不敢结，因为害怕到女朋友的家里丈母娘说你没有车没有房，不能娶我们家闺女。

川子：我主要是没经历那么多，但是我觉得光柴米油盐很难维系现在的家庭，什么感情啊，可能我说得极端了，这些都放到一边，起码得有点存款，你收入是多少钱，你还不还得起贷款，车贷、房贷、学费，孩子的很多事。

夏丹：其实很多人都活得挺不容易，活得挺累的，像你之前唱的很多歌曲大家也比较熟悉，《挣钱花》、《幸福里》等等，这是我们都耳熟能详的歌曲，都谈到物价、房价呀等等各种问题，是不是也反映了很多你身边看到的现象?

川子：这是我的体会，因为我生活在这个社会里，这些歌全是来自我身边的真实的事件，我亲身去经历过，幸福里，就是在三年前写的，三年前的幸福里一套楼盘的房价就是四万块钱一平米。那个老总让我给他写一首歌，让我歌颂一下，说这个房子多大、多好，让我把这个歌写出来能送我一套房，这事挺靠谱的，但是真正的说实话我往那儿一看这个宣传单四万块钱一平米，买不起，这是实话，现在在座的有几个能买得起的，我是一个民间歌手，我应该去写老百姓的心声，唱老百姓想说而不敢说的话。

夏丹：在你以后的创作当中是不是更加多地去关注这样的题材?

川子：我可能还会一如既往地去关心、去关注这个社会，但是像《挣钱花》、《我要结婚》、《我要活着回家》这样的歌，我不希望我能经常地会有这样的点再写。因为我每次在写这样的歌，在唱这样的歌的时候，我心里都非常激动。

夏丹：挺辛酸的，这里边也是非常矛盾，一方面希望自己的歌能够得到很多拥护，又不希望这样的题材成为你以后创作歌曲的灵感的来源，希望大家的生活越来越好。

川子：一唱《幸福里》，四万块钱一平米，那算个屁呀，便宜，太便宜了，我一天就挣四万，那多好啊。

夏丹：川子是一个非常个性的歌手，也是一个很真实的人，在这儿，在电视机前可能也有很多面临困境和难处的年轻人，你作为过来人对他们有没有什么想说的?给他们一些建议?

川子：其实我川子就是您的兄弟和您的哥们，我想劝你们一句话，因为在这个社会上活着无论是困境还是逆境，只要你心里是强大的，你要敢于跟你身边最好的朋友去交流，跟你的家人去交流，跟你的丈母娘去交流，你就可以去化险为夷。今年新的这一年，2011年我唱的这首歌叫《新的一年》，我希望大家在新的一年，2011年新的一年挣钱花。

夏丹：好，谢谢川子的祝福，其实我们经常说我们过的是日子，不是房子，身边有一个真正爱你的人，这个是最重要的。

川子：对。

夏丹：所以说也非常感谢川子在新的一年当中给我们每一个人的祝福，你在歌中写到的有关物价、房价等问题，也是也是我们《CCTV2010经济生活大调查》这5年来一直在调查的一个内容，跟我们百姓的生活密切相关。那聊到了大家每个人对物价、对房价、对物资待遇的感受，我想翠中一定能够读出一些新的意味。我们特别想听一听姚总您的感受，刚才小丫已经坐到姚总身边了。

王小丫：川子关注的是要结婚，很多观众朋友要关注的是收入、物价，那么我手里的经济生活大调查表格当中差不多有十几个问题，我们看五年当中，其实大家最关注的是物价和收入的问题，对于这一点姚总，您作为国家统计局的总经济师，您怎么解读?

姚景源：物价它关系到我们的千家万户，关系到我们每一个人，如果说我们再来看这个2010年的话，我们知道2010年中国经济面临的世界经济环境是世界经济的增速放缓，需求减弱，贸易保护主义抬头，我们再看我们国内是自然灾害频发，我们多山洪、地震、泥石流等等，山洪灾害频发，我们还是说2010年中国经济还是取得了了不得的成就，在这些成就以外，我们如果想看问题，排在第一位的就是物价上涨。所以可以讲2010年我们这个物价上涨成了我们大家最关注的，成了全社会一个热点，而我们2010年的物价上涨还有一个很重要的结构性特点，就是说它上涨当中主要是食品价格上涨。其中食品价格上涨占到物价上涨总水平达到70%以上。这个食品价格上涨，它的特点就是说食品我们要天天吃，我们蔬菜顿顿去消费，所以应当讲这种以食品价格为主的物价上涨，它冲击我们每一个人，影响我们每一个人的生活，其中有特别影响我们的低收入群体，所以应当讲2010年大家最关注、或者高度地关注物价上涨，这应当讲我们的调查、和我们的民意是一致的，也是和党中央国务院对整个经济运行的判断是一致的。

王小丫：关注物价的同时就会关注收入，所以对收入的预期大家也是特别关注的一个点，现在我们就有一个短片，我们一起来了解2010年大家对收入的预期有怎样的调查结果。