宝洁“问题薯片”仍在销售

近日，一种名叫“丙烯酰胺”的化学成分被爆普遍存在于油炸小食品中，特别是薯片类的食品中，香港消费者委员会对90款不同类型的油炸小食品进行了抽检，其中发现89个样本含有致癌物丙烯酰胺，薯片含量普遍偏高，那么，青岛商场的薯片类食品到底含不含有致癌物质呢？记者对各大商场进行了调查，发现问题薯片依然在货架上销售，只不过做了“冷处理”。

这款“珍珍”烧烤味薯片在商场内并不多见，但是在网上销售良好。

1月12日，记者通过查阅资料了解到，国家质检总局通报的2010年3月进境不合格食品，当中美国宝洁公司的“品客”薯片榜上有名，不合格的原因为添加剂溴酸钾(国际癌症研究机构将其列为致癌物质)超标，这是该薯片两年内4次被检不合格。另外江苏省产品质量监督检验中心所检测报告显示可比克“薯我”系列四种产品铝超标，如长期食用铝含量过高的膨化食品，会引起神经系统病变，具体表现为记忆减退，视觉与运动协调失灵，严重者可能痴呆，所以商家表示商品全部召回。

1月13日，记者兵分两路，对岛城各大商场进行了调查，“珍珍”薯片并没有在岛城商场出现，但是“品客”等问题薯片仍在商场销售，不过并没有摆放在货架的显眼位置，而是做了“冷处理”，如果顾客不是特意去购买“品客”薯片，一般不会注意到货架侧下方堆放的问题薯片。

13日上午，记者来到香港中路某大型商场，记者从头到尾找了一遍，并没有看到网上爆料的问题薯片，一般是上海生产的薯片。难道青岛真的没有这些被曝光的薯片吗？记者问了一下身边某品牌薯片的推销人员，“请问，品客薯片有没有？”推销人员迟疑了一下，然后指了指货架上最右下角的位置，记者沿着所指方向果然找到了“品客”薯片。

该薯片放在了最底下一层的不显眼的位置，一般消费者不仔细看是找不到的。记者还发现了在“品客”薯片位置的上面就是“可比克”薯片，这种薯片本是被召回的，但是依然摆在货架上。

13日下午，记者采访到青岛农业大学食品专家徐老师，他告诉记者，薯片含有致癌物质并不是最近才发现的。“之前就有新闻报道过油条的新闻，其实很简单，淀粉类食品在120℃高温烹调下容易产生丙烯酰胺，而可以确定的是丙烯酰胺可致癌。但是因为现在还没有办法统计到丙烯酰胺到底要到哪一个程度才会致癌，所以世界卫生组织很难订立安全标准。”

据相关资料了解，丙烯酰胺主要用于水的净化处理、纸浆的加工及管道的内涂层等，急性毒性试验结果表明，丙烯酰胺属中等毒性物质。“不管怎么样，油炸食品特别是薯片这种烹炸后水分含量极少的食品，丙烯酰胺等致癌物质的含量会很大，所以不管是老人还是孩子，为了自己的身体健康，尽量少吃油炸类的小食品。”记者 寇峰 实习生 管荣