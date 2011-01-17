茅台工作组赴全国力推限价令 专卖店断货

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1月16日，2011年湖南省茅台酒经销商会议在长沙召开，全省50余位专卖店和经销商负责人悉数到场。与往年不同，此次参会的还有茅台总部派出的五人工作组，他们此行的任务是力推限价令，并公布了详细的惩罚措施，如果发现有价格违规现象，每次处罚所在片区大区经理和经销商2000元，两次违规的经销商将被取缔合同。同时公布了消费者举报电话。

不过记者走访发现，虽然湖南很多经销商声称执行了这一规定，但是茅台基本断货了。

茅台十个工作组赴全国检查

去年，茅台价格上涨迅猛，有代表性的53度新飞天茅台直破千元。今年1月1日，茅台酒在上调产品出厂价20%的同时开始推行限价令，普通茅台酒销售价不得超过每瓶959元，一旦违反将面临严厉处罚。不过，限价令推行后，市场上的茅台酒依然“涨”声不断。面对舆论对茅台酒“限价令”形同虚设的质疑，贵州茅台组成十个工作组赴全国进行检查，强推“限价令”。此次检查将进行到1月底。

会上，贵州茅台酒股份有限公司湖南片区总经理周亚宁宣读了限价通知，包括茅台酒系列产品的全国统一指定价格。

其中，53度新飞天500ml茅台酒，专卖店指定价959元/瓶，商超最高零售价1099元/瓶；53度五星500ml茅台酒，专卖店指定价949元/瓶，商超最高零售价1089元/瓶；53度15年500ml茅台酒，专卖店指定价5999元/瓶；53度30年500ml茅台酒，专卖店指定价11999元/瓶；53度50年500ml茅台酒，专卖店指定价21999元/瓶。(其他见附表)

通知还要求所有专卖店、经销商要保证茅台酒主要品种每天都有一定数量的均衡销售。所有专卖店、经销商销售茅台酒必须向客户提供销售发票或盖有印章的并经营业员签字的收据；所有经销商不准跨区销售。

违反限价令将被撤销职务

工作组此次公布了违反限价令的惩罚措施：在茅台省区市场，如发现价格违规现象，将处罚所在片区大区经理和经销商每次2000元，副经理、营销员等也依次给予处罚；对擅自更改价格体系，放任价格违规的，相关责任人调离销售公司，撤销职务。

对违反经营管理规定，如对月度销售计划、销售发票、销售收据、销售记录存根不齐全不详实的经销商，立即停止合同计划，扣减保证金50%；对拒不配合市场检查的经销商，立即停止合同计划，扣减保证金50%，并扣减茅台酒年度合作计划20%。此外，如经销商两次价格违规，或两次跨区域销售，则坚决取缔合同。

周亚宁表示，茅台各经销商按区划分，每个超市、商场谁供货谁负责，每瓶酒都有唯一身份识别条码，通过这一条码就可以追踪供货渠道。会上还公布了消费者监督电话：0852-2385032、2385582。

“此次限价措施将一直执行到茅台酒价格稳定下来为止。万一没有达到预期目的，后续还将出台更加严厉的措施。”周亚宁说。工作组除到专卖店、商场超市检查外，还将对客户进行回访和调查。

执行限价令仍拿不到货

记者以拿货的名义询问了湖南省一些茅台经销商，他们声称在执行限价令，但是茅台酒现在普遍缺货。

昨日，长沙市雨花区裕兆泰酒行(茅台特约经销商)的营销员告诉记者，现在全国都在限价销售，53度新飞天500ml茅台酒现在的价格是959元/瓶。但是因为天气原因，贵州到湖南的路况太差，目前没货。湖南省源泰祥商贸发展有限公司长沙市专卖店的营业员也表示，53度新飞天500ml茅台酒目前的价格是959元/瓶。但近段时间一直缺货，元旦后一直没有新货供上来。张家界远强糖酒食品有限公司张家界市专卖店负责人则认为，目前断货的主要原因不是天气，而是年底是茅台的消费旺季，供不应求，断货很正常。随后记者又分别致电湖南各地十余家专卖店，得到的回复都是执行限价令，但同样“没货”。

对于限价无市的奇怪现象，周亚宁解释：因为前段时间天气恶劣，贵州到湖南的路况很差，影响了茅台酒的运输。如果条件允许，预计一周内新货将运达湖南。(潇湘晨报记者 赵书生)

附表：贵州茅台酒系列产品全国统一指定价格体系表(单位：元/瓶)