新华社联合大唐电信进军电子阅读领域

新华社联合大唐电信启动新华瑞德数字媒体服务平台，正式进军电子阅读产业，今后用户可通过手机、电子阅读器、PDA等来阅读新华社的新闻信息资源。

目前，新华瑞德已有3000余个注册用户。记者在现场看到，用户使用Android操作系统的智能手机，可以免费下载客户端，免费获得新华社消息类在线新闻。其他新闻产品采取包月收费，如《参考消息》每月订阅费为15元，《新华视点》每月3元。新闻资讯为24小时实时推送。

大唐电信还推出了电子阅读器。与普通电子阅读相比，新华瑞德拥有一批党政军高端用户。据悉，定位高端的9.7寸阅读器已在中央和各省市高级官员中得到应用。记者了解到，这款阅读器的市场售价接近万元。普通阅读器售价在2000元左右。

新华社旗下的北京新华多媒体数据有限公司与大唐电信科技股份有限公司共同成立的新华瑞德电子阅读技术有限公司运营该平台。大唐电信董事长、总裁曹斌说，新华瑞德数字媒体服务平台的优势在于“内容+平台+终端”。平台不仅提供图片、报刊杂志、图书资源，也提供定制信息。

分析人士认为，3G移动互联网时代，传统通讯社正在尝试向产业链下游拓展。数据显示，2009年中国数字出版总产出接近800亿元，其中电子书的收入有14亿元。