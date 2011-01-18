当当网假账背后：盈利能力孱弱

与此相对应的是当当网盈利能力相对孱弱

本报记者 程久龙北京报道

如果一家纽交所新科上市公司做假账，而且投行在上市前已经知晓并明目张胆对外公示，那将是什么后果？

当当网CEO李国庆与所谓“大摩女”连日来的微博骂战，为这个假设提供了一个围观的窗口。

事件起因是李国庆抱怨作为当当网承销商的投资银行，在上市过程中故意压低发行价，“明知次日开盘就会20亿，还定价16亿，也就11亿”。

李国庆对投行的炮轰，随即引起了几位坊间称为“大摩女”的微博主回应。1月16日，一位署名是“迷失的唯怡”的“大摩女”在反击中影射当当网可能财务造假，其原话为：“小心做假账会被整到四肢不健全”；“三个月前好像是你嘴上抹了蜜把一本负盈利的烂账……”等。

根据当当网上市提交的F-1文件披露的财务数据显示，当当网在2009年开始已经实现盈利，当年净利润约1691.6万元人民币，2010年前三个季度净利润1598万元人民币。

一时间，当当网上市过程是否涉嫌财务造假成为公众关注的一大焦点。

1月17日下午，当当网CEO李国庆通过短信回应本报采访称：“胡扯，同时大莫(原文如此，似应为“摩”)在调查是否为他们员工。”

随后，摩根士丹利在发给媒体的公开声明中表示：“根据公司对此事的初步调查结果，我们相信此微博作者不是摩根士丹利的员工。”与此同时，相关“大摩女”微博的个人介绍中自称为摩根士丹利员工的内容也已经删去。

从目前披露出的信息来看，所谓当当网做假账，只不过是场闹剧。

“在上市前，会计事务所跟投行会对公司的财务报表做一些‘粉饰’，这个是行业内的潜规则。”一位曾经参与过公司赴美上市过程的投资总监告诉记者，这种报表“粉饰”有的是在应收账款的确认、利润的释放上做一些软性的调整，“一般都是在合理的范围之内”。

而另一位不愿公开姓名的VC行业人士则表示，从利益上看，拟上市公司与会计事务所、投行之间存在财务造假“合谋”的可能，“但现实操作层面不会太离谱”。

“美国上市有着严格的监管制度，即便上市之后被发现被举报，都会面临法律制裁。”该VC业内人士认为，尤其是大型的国际投行做的上市项目时相对规范，主观上参与财务造假的可能性不大。

不过，与口水战中假账闹剧相对应的是当当网盈利能力相对薄弱的现实。按当当网仅有的2009年和2010年前三季度的盈利数据分析，其运营利润率偏低，分别仅有0.8%和0.1%。

(本报记者辛苑薇对本文亦有贡献)