我国旅游业总收入十一五年均增长15%

新华社北京1月18日电 (记者钱春弦)在刚刚过去的“十一五”期间，全国旅游业总收入年均增长15%，旅游直接就业达1350万人，旅游消费对社会消费的贡献超过10%。

国家旅游局局长邵琪伟18日在全国旅游工作会议上说，我国旅游业圆满完成了“十一五”规划确定的主要任务，旅游业保持平稳较快发展的良好势头。国内旅游人数年均增长12%，入境过境旅游人数年均增长3.5%，出境旅游人数年均增长19%，全国旅游业总收入年均增长15%。我国跃居全球第四大入境旅游接待国和亚洲第一大出境旅游客源国，居民人均出游率达1.5次，旅游直接就业达1350万人，旅游消费对社会消费的贡献超过10%，旅游业对我国经济社会发展的积极作用更加明显。

邵琪伟说，“十二五”期间，我国旅游业将进一步提升旅游业现代化水平，更加注重提高游客满意度，创新服务方式，形成旅游服务质量持续提升和旅游市场规范有序的长效机制。更加注重普惠国民，让旅游、休闲成为普遍性需求，保障国民旅游权益。更加注重资源环境保护，推进旅游节能减排，倡导绿色消费，实现绿色发展。力争到2015年，国内旅游人数达33亿人次，入境过夜旅游人数达6630万人次，出境旅游人数达8375万人次，旅游总收入达到2.3万亿元。每年新增旅游直接就业70万人，到2015年直接就业人数达到1700万人。

据悉，在“十一五”最后一年的2010年，我国旅游业三大市场全面恢复并较快增长。国内旅游人数达21亿人次，比上年增长10.6%；国内旅游收入1.26万亿元，增长23.5%；入境旅游人数1.34亿人次，增长5.8%；入境过夜旅游人数5566万人次，增长9.4%；旅游外汇收入458亿美元，增长15.5%；出境旅游人数5739万人次，增长20.4%；全国旅游业总收入1.57万亿元，增长21.7%。