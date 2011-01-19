南半球洪灾愈演愈烈 煤炭市场冲击波蔓延

澳大利亚、巴西等国的暴雨和洪涝灾害仍在继续。在给当地老百姓的生活和国内经济带来冲击的同时，这些出口大国的灾情也牵动着国际市场的神经，特别是煤炭、铁矿石等领域。

不少业内人士都表示，近期电煤价格持续飙升，很大程度上是受到了澳大利亚和南非这两大出口市场的洪灾影响。

⊙记者 朱周良○编辑 衡道庆

未来两月南半球灾情恐不断

继东北部的昆士兰州因为洪水一度“沦陷”之后，上周末，澳大利亚南部的维多利亚州也遭到洪水入侵。最新消息是，维州已有46个城镇受影响，3500多名居民转移。维州应急机构一名发言人说，这场洪灾恐怕是“两百年一遇”。

今年年初以来，连续几场降雨导致维州多条河流水位暴涨，部分地区降雨量超过往年整个1月份降雨量，为130年前开始记录降雨量以来最多。

而在洪水刚刚退去的昆州，善后救灾工作已经启动。统计显示，过去几周，昆州大约1.7万座民宅和3000座商业建筑部分或全部遭水浸泡。财产损失大约190亿美元，这还不包括煤矿和农场因洪水停产或减产损失，也不包括旅游业因游客取消行程所遭受损失。

而在国际市场，由于昆士兰州是全球主要的资源出口地之一，该地区的供应中断使得不少矿业商品的价格受到影响，特别是煤炭。受到灾情影响的还有铁矿石、钢铁等，近期国际铁矿石价格迅速上涨，钢材价格则在两个月内上涨超过三分之一。有分析认为，澳大利亚昆州洪水严重影响全球炼焦煤供给，促使各大钢厂囤积钢材，推高了钢材价格。炼焦煤是主要炼钢原料之一。

不少专家认为，澳大利亚、巴西等国近期的洪水，在很大程度上与“拉尼娜”现象有关。后者是指赤道太平洋东部和中部海面温度持续异常偏冷的现象，常伴有大风和多云天气，对澳大利亚和南美天气产生很大影响。一个不好的消息是，根据澳大利亚气象局的预报，拉尼娜现象可能仍处在高峰期，未来两个月可能会继续影响南半球。本次拉尼娜现象开始于2010年年中。

南非暴雨影响电煤出口

在南美的巴西，洪灾仍在肆虐。巴西里约热内卢州北部山区16日再次遭遇强降雨，迫使军方暂时停止搜救泥石流和洪水生还者。在重灾区特雷索波利斯，洪水和泥石流已导致至少267人死亡。联合国灾害管理机构已将里约热内卢州的这场灾害列为111年以来世界十大泥石流灾害之一，这也是巴西历史上造成死亡人数最多的自然灾害。

目前洪灾尚未明显影响到巴西的资源和粮食出口。当地媒体称，里约热内卢北部Serrana山区的洪水尚未冲击大豆、蔗糖及咖啡等作物。巴西是全球主要的粮食出口国之一，是世界第二大大豆出口国和第三大玉米生产国。

同样遭遇洪灾的还有非洲的南非。南非联合执政与传统事务部官员17日说，近期强降雨引发洪灾，导致至少40人死亡或失踪。南非运输公司上周说，大雨扰乱铁路货运，导致煤炭和玉米出口受到影响。

去年12月，南非大部分地区的降雨量都超过了正常水平的一倍还多。而近期该国的强降雨天气仍在继续，在约翰内斯堡等地，天气预报显示未来几天还有大雨。

连日的强降雨，已经严重影响到南非的煤炭运输和出口。海外媒体17日报道说，目前已有超过80辆运煤火车因为暴雨而被延误。另外，全球最大的电煤出口商斯特拉塔在南非运营的多处煤矿，因为暴雨也无法正常向位于南非的理查德湾煤炭出口港发货。发货同样受到影响的还有必和必拓在南非的多家煤矿。

不少业内人士都表示，近期电煤价格持续飙升，很大程度上是受到了澳大利亚和南非这两大出口市场的洪灾影响。事实上，在上周，南非的电煤出口就已经受到洪灾的冲击。理查德湾和Maputo这两个南非最大的煤炭出口中枢，都因为洪灾影响而无法保障有足够的煤炭出口。这些港口直接向欧洲、亚洲等市场供应电煤。

洪灾提振美国煤炭出口

据报道，美国的煤矿公司正在匆忙填补澳大利亚洪灾导致的煤炭市场真空，这场洪灾打断了澳大利亚的煤矿开采，促使煤炭买家竞相寻找新的供应商。

美国的中阿巴拉契亚是世界第二大炼焦煤出口区，这里的煤炭公司尤其成为海外买家洽购煤炭的对象。美国弗吉尼亚州煤炭公司Alpha Natural RESources Inc。的副总裁派尔说，生意好得不得了，买家在煤炭的规格品种方面更好商量了，他们知道大部分的高质量炼铁用焦煤都已经被人买走。该公司2011年计划开采炼焦煤约1250万吨，就在两个月前还有大约四分之三的产量没有预售出去。

总部位于匹兹堡的煤炭公司ConsolEnergyInc。和总部位于弗吉尼亚州里士满的煤炭公司MasseyEnergyCo。也面临着市场需求不断增长的局面。

业内分析师们说，美国今年的煤炭出口量有可能增长约10%，使得今年的煤炭出口量在去年约6000万吨的基础上再增加约600万吨。美国煤炭公司2011年将优先满足出口需求。

由于澳采矿业遇到的麻烦，买家们目前愿意支付更高的价格。Consol煤炭公司负责投资者关系的副总裁贾德尔说，煤炭市场的价格目前似乎正在不断上涨。