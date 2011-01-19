燕京啤酒提价 行业酝酿集体涨价

崔丹

“从今天(18日)凌晨已经开始涨了。”燕京啤酒北京销售部一人士昨日向《第一财经日报》证实。从1月18日起，燕京啤酒在北京市场上的主力产品10度清爽型啤酒将执行新的价格，其每箱进价涨了3元，已从42元提高至45元。

一位证券分析师认为：“‘燕京10度清爽’目前销量约为7万吨，占燕京啤酒在北京总销量的60%，提价将略助其业绩增长。”

由于竞争激烈，各大啤酒企业不敢提价，尤其是在当前的消费淡季。“啤酒行业竞争比较激烈，由于国内啤酒企业多集中在中低档啤酒市场，消费者忠诚度不高，对价格的敏感度较高，一旦涨价，容易造成消费群的流失进而影响企业业绩。”中投顾问食品研究员周思然认为。

“成本上升仍然是啤酒提价主要因素，首先主要是运输成本的增加，煤、电、汽油等能源价格均呈现上涨趋势，运输费用仍然较高，其次大麦、大米原材料成本的上涨。事实上，目前啤酒行业已经进入微利时代，涨价也不排除存在这类原因。”一位分析师认为。

定价权强化也是燕京啤酒提价的主要原因。目前燕京啤酒在北京、广西、内蒙古等地区已取得强势垄断市场份额，尤其是北京市场份额长期在80%以上，牢固掌控其终端市场，提价对其销量影响较小。

业内认为，今年啤酒提价趋势将不可阻挡，在行业未达成统一提价的情况下，部分企业会选择主要强势区域市场进行试探提价。

事实上，从去年11月份开始，部分啤酒企业针对主要强势区域市场已开始悄然涨价。本报在采访中发现，在沈阳市场，瓶装和听装雪花啤酒已有不同程度的涨幅，其中，瓶装500ml雪花啤酒从3.5元涨到4元，330毫升听装雪花啤酒从2元变为2.4元。而在四川、辽宁、安徽等强势地区，华润雪花已经对部分产品提价20%，平均提价也有10%以上。

华润雪花啤酒回复本报称：“华润雪花啤酒全国部分地区已提价，北京地区正在研究之中，尚无具体计划。”

上述分析师认为：“青岛啤酒也有可能通过提价或通过产品更替变相提价来化解成本，尤其是地位比较巩固的地区。现在中小企业啤酒品牌越来越少，啤酒巨头再打价格战已越来越得不偿失，各大啤酒品牌都在酝酿涨价。上一次行业大幅提价也是发生在2008年年初，现在已进入到提价敏感期。”