中石油再谋天然气涨价 利润千亿仍连年要补贴

中石油去年利润1676亿元，却连年以亏损之名向国家申请补贴，国税局也在税收制度上为中石油大开绿灯。

中国石油天然气集团(以下简称“中石油”)这台赚钱机器又一次发出财大气粗的声音。

1月12日，在中石油2011年工作会议上，中石油总经理蒋洁敏对外披露，2010年，中石油实现营业收入1.73万亿元，税费3182亿元，利润1676亿元。其中，海外业务营业收入占集团公司总收入的比例超过1/3。

相比2009年实现利润1285.6亿元，中石油2010年利润同比增长了大约30%，而1676亿元的年利润若按天计算，则相当于每天狂赚4.59亿元。

但与中石油巨额利润相左的是，连续数年来，中石油都会以亏损之名向国家申请补贴，甚至数次以亏损为由不断调高油价。不仅如此，早在2004年，国税总局也下发了相关文件，在税收制度上为中石油大开绿灯。

日进数亿来源不断涨价

1月12日，河北廊坊。中石油总经理蒋洁敏在2011年工作会议上回顾公司过去五年的发展时表示，截至2010年年底，集团公司资产总额已达到2.62万亿元，比“十五”末增加一倍之多；国内累计新增探明油气地质储量当量超过50亿吨，新建境内外油气管道2.7万公里，物资装备出口额超过100亿美元。

在2010年，中石油实现营业收入1.73万亿元，税费3182亿元，利润1676亿元，国内外油气当量产量突破2亿吨。

得益于2010年持续高涨的国际油价，中石油一连串辉煌的数据背后，也同时是高额利润的几何式增长。

“中石油2010年的利润来源主要是连续上涨的油价，在高油价的推动下，中石油的收入自然而然就上去了。”厦门大学中国能源经济研究所主任林伯强在接受本报记者采访时指出。

去年4月，国家发改委发布通知，于2010年4月14日零时起，上调国内汽柴油最高零售价，涨幅均为320元/吨。

这是继2009年11月国家发改委上调油价后的又一举动，而在此后的几个月内，国家发改委又连续三次对国内汽柴油价格进行了调整，截至2010年12月，国内汽柴油每吨分别上调310元和300元。

中石油财报则显示，2010前三个季度，中石油共加工原油6.57亿桶，同比增长8.3%，其中，生产汽油、柴油和煤油总计5779.2万吨，同比增长7.2%，生产乙烯267.3万吨，同比增长30.5%，销售汽油、柴油和煤油9092.1万吨，同比增长24.3%。仅第三季度，就实现营业收入3633.02亿元，同比增长35.69%。

“2010年油价翻了一倍多，这种涨幅给中石油带来的效益显然是非常可观的。”林伯强说。

与此同时，被中石油称之为“批零倒挂”的天然气业务也同样是中石油实现巨额利润的一支分脉。

“天然气在中石油的业务板块中所占的比例很小，但一定程度上也应该为它增加了一些收入，它说天然气亏损了，但相比美国的9毛9而言，国内的天然气价格并不便宜，应该还是赚钱的，所以说实际上天然气也好、油也好，都是有利润可图的。”中国能源网首席信息官韩晓平对本报记者说。

公开资料显示，目前，中石油一家企业就占据了国内天然气80%以上的市场份额。

最赚钱公司连年申请亏损补贴

与耀眼的营业收入相比，中石油屡屡抬高油价并申请国家财政补贴的现象则显得疑问重重。

“连续数年，中石油都会向国家申请金额不等的财政补贴，最高的时候一般都在300亿左右，说是填补企业自身的亏损，这是很不合理的。”全国工商联石油商会原秘书长王勇在接受本报记者采访时如此说道。

同时，王勇进一步强调，作为中国油气资源占有率最高的石油企业，中石油的垄断地位无可撼动，但从市场经济的角度来看，中石油的运营成本及运营效率则远不如账面数据那么好看。

“中石油为什么要向国家申请补贴，原因是国际油价上涨，它说我进口原油的成本也上涨，导致我亏损，所以就向国家伸手。”王勇说。

一名接近中石油的石油专家向本报记者透露，长时期内，中石油在进口原油方面都存在买涨弃跌的现象，国际原油价格越高，中石油则大肆买进，油价下跌，中石油反而持续观望。

上述石油专家指出，仅中国一个国家就占据了世界石油需求增长的40%，作为大买家，中石油对国际油价上涨的推动作用是极其明显的。

“现在我们国家石油对外依存度已经到了60%，去年的石油消耗达到了4亿吨左右，中石油等企业自产石油只有1.9亿吨，剩下的部分都得进口，(中石油)为什么买涨不买跌？就是借助国际油价上涨把自产的那部分石油价格也顶上去。”上述石油专家如此表示。

与此同时，国际油价上涨也名正言顺成为了中石油申请国家财政补贴和连续抬高国内成品油价格的不二理由。

本报记者了解到，连续数年，中石油都会以不同亏损名义申请财政补贴。2008年，中石油年报披露称，当年获得国家财政补贴157亿元。

一名业内人士则向记者透露，在中石油组建后的十余年里，中石油几乎每年都会以下游炼化板块和成品油进口亏损等原因申请补贴。其中，2005年和2006年，中石油以相同理由申请补贴，而根据其年报显示，两年内中石油的利润分别为1333.6亿元、1422亿元。

而与此相反的是，在2005年和2006年，中石油曾两度获得“亚洲最赚钱公司”称号。

“企业的整个运营是不能分开的，一个业务板块的亏损怎么能单独拿出来申请补贴呢，这太不合情理了。”韩晓平说。

“作为垄断企业，中石油肯定是暴利，但作为市场经济的一分子，中石油绝对是亏损的，但这并不构成申请国家补贴的理由。”王勇说。

以亏损之名再谋天然气涨价

值得关注的是，中石油新一轮的补贴申请或许又将来临。

一名业内人士向本报记者透露，随着全国天然气表观消费持续攀升，天然气供应压力也增加，而国家发改委在对天然气进行价格调整后，中石油对外宣称的“承担巨额亏损”则不仅仅是一句委屈之词。

中石油一名内部人士也向本报记者透露，目前，国家发改委已经在研究天然气的定价机制，中石油也在积极配合相关工作。

“现在国内天然气的价格还是不合理，中石油的确承担着巨额亏损，至于以后怎么调整，现在还无可奉告。”上述中石油人士说。

“它说亏损无非有两种用意，第一，向国家申请补贴，第二，继续抬高天然气价格，之所以提前透露‘天然气供应紧张，中石油承担巨额亏损’等信息只是在做前期铺垫。”上述业内人士说。

而针对中石油再以亏损名义申请补贴，国家发改委一名不愿具名人士则明确反对进一步给予中石油财政拨款。本报记者同时获悉，中石油连年申请亏损补贴，但国家也并非有求必应。

上述发改委人士指出，中石油掌握了国内大部分的油气资源，相比中石化的下游炼化压力，中石油的盈利状况完全有能力实现收支平衡。