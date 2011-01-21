张裕解百纳之争尴尬和解

持续了八年之久的“解百纳”之争终于画上了一个尴尬的句号。张裕虽然保住了“解百纳”商标的所有权，但却不得不“松口”让中粮、长城、王朝、威龙等6家企业无偿、无限期使用“解百纳”商标。

张裕“抢注”引同行围攻

2002年4月，张裕在国家商标局成功注册了“解百纳”商标，但引发中粮、长城、王朝、威龙等其他大型葡萄酒企业的集体反对，后者提出“解百纳”是红葡萄酒的原料品种的名称，此事被称为“一个企业与一个行业的战争”。而张裕方面表示，“解百纳”是由其在1931年独创，早在1937年时就已经注册过商标。此案经过多次审理和上诉，最终在2010年6月由北京市高院做出终审判决，由国家商标评审委重新做出裁定。

商标使用“特权”被剥夺

昨晚，张裕A(000869)发布了裁定的最终结果，张裕与六家“竞争对手”达成和解，“解百纳”商标所有权归张裕集团所有，但中粮酒业、中粮长城烟台公司、中粮华夏、中粮长城(沙城)、王朝公司及山东威龙这六家公司可以无偿、无限期使用“解百纳”商标，张裕方面无权解除商标使用许可。除张裕和上述六家公司外，其他葡萄酒企业不得再使用“解百纳”商标。

“解百纳”在上市公司张裕A中占有不小的地位，是张裕核心的子品牌之一，其2009年的主营业务收入中，“解百纳”占到三分之一。同时，在张裕的市场推广下，“解百纳”在普通消费者眼中，也成了中高端葡萄酒的代名词，产品利润率也相对较高。而现在，张裕的劲敌中粮、长城、王朝等也可以名正言顺地使用这个名称，竞争的加剧是不言而喻的。

还有多个商标问题待解

其实，除了解百纳，张裕还有多个商标问题待解。去年11月初，山东证监局责令张裕整改，其中包括爱斐堡、黄金冰谷等商标，商标注册人应由张裕集团变更为上市公司，目前正在办理中。而中信证券食品饮料行业首席分析师黄巍预计，解百纳之争结束后，上市公司还可能进一步解决“张裕”商标的归属权问题。

去年10月以来，张裕A的股价已随股指大幅下挫，以昨天88.46元的收盘价计算，累计跌幅近三成，而同期沪深股指的跌幅在15%左右。