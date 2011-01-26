家得宝在华水土不服 12家店关门5家

美国第二大零售商家得宝在华运营已现“水土不服”。虽然并不打算退出中国市场，但家得宝此前已有的12家门店中，目前已有5家关门。

最新的关门事件是家得宝位于北京的西四环店。昨日，家得宝西四环店橘红色的大楼前一片冷清，四名防损员把守着大门，一面墙上贴着的巨幅公告显示：家得宝公司经过对北京西四环店的业绩进行商业和财务评估，最终决定关闭家得宝北京西四环店。

据媒体报道，由于对补偿方案不满意，家得宝一百多员工聚集在店门口讨要补偿。而家得宝方面回应称，补偿方案已经报备到当地政府部门，并得到了相关部门的审核和批准，符合法律法规的要求和规定，“明天(26日)下班前大多数员工都会在补偿方案上签字。”家得宝方面表示。

2006年底，家得宝通过收购家世界的方式登陆中国市场，但此后经营不善的消息即时有传出。从2009年6月关闭青岛店后，家得宝开始陆续关店。据悉，家得宝此前拥有12家店，而目前已有5家店不再营业。包括去年5月份关闭的分钟寺店，家得宝在北京市场已没有门店。

但家得宝方面否认将退出中国市场的说法，称其在天津、西安和郑州的店都在正常运营，并将在中国长期发展，正在寻找新的发展机会，但对于新店的开店时间以及选址，家得宝称目前暂无具体内容可以披露。

据知情人士透露，家得宝进入中国市场以来经营状况并不理想，其中有些店年销售额不足1亿元，每年亏损上千万元，而与之形成鲜明对此的是，居然之家北三环店单店销售额就超过30亿元。但家得宝方面称，不对整体经营进行评价。

在家居建材市场，国外零售巨头表现并不如沃尔玛、家乐福等那样强势，此前另一家居零售巨头百安居也因经营不善，不得不关店应对。

“水土不服，没有针对中国市场做出调整，仍照搬国外那一套是这些洋巨头失败的主要原因。在美国，家得宝以主打‘DIY’赢取市场，但在中国市场，这一理念并不适应。”长期观察家得宝的业内资深人士吴厚斌认为。

家得宝以收购的方式进入中国市场后，并没有形成一个清晰的定位，“四年时间内连换三任总裁，每任经营理念又各有不同，导致家得宝并没有找到自己的发展模式，”吴厚斌称。而家得宝方面也称，目前公司正在对整体店面进行商业和财务评估，寻找新的发展机会，且致力于在国内的长期发展，但目前尚不能对外透露下一步具体运营情况。

此外，家得宝发展受阻也与目前行业竞争激烈不无相关。红星美凯龙、居然之家等后来者的强势进入，使得家居建材市场竞争越来越激烈，此前媒体报道称，红星美凯龙与居然之家在北京北三环一带发生冲突，而距离家得宝西四环店不到三站路，集美家具也已进驻。“本来家得宝西四环店地理位置就比较偏，对手的加入势必会分流一部分人群。”北京建材行业协会一人士称。

而随着家居建材市场竞争白热化的加剧，越来越多的经营不善者将被淘汰。“家得宝的关店可能只是个开始，目前整个家居建材超市经营状况都不太好，今年可能有更多经营不善者关店。”上述北京建材行业协会一人士认为。