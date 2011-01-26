联想与NEC达成合资协议 明宣布

北京时间1月26日凌晨消息，据日本《日经产业新闻》报道，联想与NEC已经达成合资协议，共同成立一家PC企业。这一消息将于本周四正式宣布。

新的合资公司将整合两家公司的PC研发、生产和零部件采购业务。按照协议，联想将持有NEC下属的NEC个人产品公司51%的股份，而NEC将把所有PC业务转移至新公司。

合资公司将在NEC个人产品公司位于日本山形县的工厂大规模生产PC。

据报道，NEC自有品牌PC不会退市，而该公司将继续提供售后服务。NEC正在研发自己的平板电脑；该公司试图通过与联想合作，试水中国市场。(彦飞)

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