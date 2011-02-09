汇丰中国：服务业PMI增速为五年来第三低位

中国服务业经营活动增长放缓，增速处于五年以来第三低位

【中国企业家网】2月9日，汇丰中国发布最新报告，报告显示，汇丰经营活动指数1月份数值为52.0，低于去年12月(53.1)，说明经营活动仅有小幅增长。

2011 年伊始， 中国服务业经营活动的增长动力减弱，上月已陷入停滞的增速在今年初更放缓至本项调查第三低位。最新指数值仅略高于2008 年11 月创下的本项调查最低纪录(51.2)，远低于长期平均值(57.6)。

1月份数据显示，新业务增速在年初继续放缓，创25个月新低。受访企业认为新业务增长放缓与客户需求相对疲软有关。新业务目前这轮增长期始于2008 年12月(当时新业务指数曾首次、也是本项调查历史唯一一次跌穿50.0分界线) 。

汇丰中国首席经济学家兼经济研究亚太区联席主管屈宏斌评论中国服务业PMI和综合PMI数据时表示，“服务业采购经理人继续下降到接近金融危机时的水平稍微出乎意料。这很可能是由于房地产调控和货币紧缩影响了市场情绪并抑制了相关的商业活动。然而，在有力的消费开支和大量的在建投资项目的支持下，毋需担心经济增长。事实上，服务业的缓和增长有助于遏制服务业的通货膨胀。”

报告指出，新业务增长放缓， 导致未完成业务进一步下降， 说明服务业产能仍然充裕。目前， 服务业积压工作已连降9个月，本月降速轻微，略低于长期平均值。

1月份，中国服务业企业继续增聘人手，但新职位增速已放缓至一年半以来最低，主要原因是新业务增长相对疲软。目前，服务业用工规模已连续两年保持扩张。

中国服务业的平均投入成本在1 月份继续上扬， 而且升幅强劲， 高于长期平均值。目前，成本上涨趋势已持续15个月。调查显示， 成本上涨是人力成本上扬和原材料加价共同作用的结果。还有许多调查样本提到燃料提价等因素。

新年伊始，因成本持续上涨，中国服务业收费水平也随之上扬。部分运输仓储业的企业因燃料成本上涨而提高了收费。不过，新业务竞争激烈，一定程度上继续制约企业定价力，因此本月服务业加价幅仅属轻微。目前，收费价格已连升13个月，但升幅一直保持温和。

根据最新数据，中国服务业界对未来一年的经营前景保持信心，但乐观度在本项调查中位列倒数第四。业界的经营信心与新产品开发以及预期经济将继续快速复苏有关。另一方面，部分受访企业则因预期未来一年新业务竞争加剧而对经营前景感到悲观。