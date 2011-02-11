渣打银行：去年中国新增就业岗位超官方数据两倍

未来十年或二十年间，中国的实际潜在经济增速将从目前的10%-11%放缓至5%-8%的区间。放缓的速度将取决于以上述各项因素的变化，以及服务业能否开放，劳动力市场刚性以及总税负提高的程度。

【中国企业家网】2月10日，渣打银行发布题为《中国-年度新增就业岗位重估》的研究报告，渣打银行估计，2010年中国新增就业岗位达2000-2500万，超过官方资料的两倍多。

报告指出，中国就业资料统计差强人意。2010 年官方统计显示的中国城镇就业者人数3 亿人，失业率为4.1%，年度新增就业岗位1170 万，仅能作为有限的参考。

目前官方失业统计仅涵盖城镇登记失业人员，因此既不包括约1.8 亿进城农民工，也不包括未登记失业的城镇职工。此外，官方就业调查未能跟上私营企业就业的迅猛发展。

报告称，中国社会科学院学者都阳、王美艳提出使用2004 年和2008 年全国经济普查数据估算新增就业岗位的方法，经济普查提供了可供使用的最完善的关于制造业和服务业的就业状况。受此启发，渣打银行估算，2010 年，新增的就业岗位很可能达到约2500 万个，是官方估计1170 万的两倍还多。该结果也与都阳和王美艳在2009 年做的预测相一致。

报告另称，工作岗位增加的速度超过新增劳动力人口增速，这一状况将在2010-2020年恶化，中国劳动力大军的增长放缓(及变为负增长)将对中国经济的潜在增速产生负面影响。但三方面因素将支撑潜在经济增速：受教育程度的提高使劳动力质量/生产力得到提高;城市化进程以及储蓄率攀升，资本积累速度将放缓但不会显著下降;全要素生产率增速将放缓，但仍将保持相对较高的水平。

渣打银行预计，未来十年或二十年间，中国的实际潜在经济增速将从目前的10%-11%放缓至5%-8%的区间。放缓的速度将取决于以上述各项因素的变化，以及服务业能否开放，劳动力市场刚性以及总税负提高的程度。

目前存在的风险是，政府可能过于关注创造就业岗位以及数据的好坏——从而将着力提高经济增速甚至超过经济本身的承受力。中国很快将不再需要8%的官方经济增长目标，维持原有经济增长目标将产生通胀。

报告分析，工资增速保持和GDP增速基本相当的水平，或略高于GDP 增速是合意的——且不会导致通胀。这正是大多数其他经济体经历的情况——工资上涨，但并不引发通胀。但如果将经济增长目标定得过高，实体经济将受到过热的巨大伤害。