调薪调研报告称近九成企业将加薪

最低工资上调推动涨薪潮

经济发展趋势向好，通货膨胀压力凸显，招聘市场异常火爆。

新年伊始，各地就纷纷传来上调最低工资标准的消息。先是北京宣布从今年1月1日起月最低工资标准调至1160元，紧接着江苏省也从2月1日起上调月最低工资标准，其中一类地区从960元调整为1140元。广东3月1日起将执行最新的最低工资标准，其中广州最低工资提高18.2%，增加200元至1300元，为目前全国最高。广东省人力资源和社会保障厅厅长欧真志坦言，选择这个时候出台也充分考虑到稳定当前企业用工的形势。

广东最低工资调至全国最高

其实，从2010年以来，北京、上海、广东等27个省区市就纷纷上调或计划上调最低工资标准。《人民日报》称，这轮最低工资标准调整中的一个显著特点是：“针对本地区区域内不同发展水平，分类调整，地区内欠发达地区的调整幅度相对较大。”专家预测，现在工资收入差距大，总工资占总GDP比重太低。2011年，最低工资标准肯定还会再上调。

继今年北京、江苏等地上调最低工资标准后，广东省宣布从3月1日起上调最低工资标准。其中广州作为第一类，最低工资提高18.2%，增至1300元，为目前全国最高，对应的非全日制职工最低工资标准为12.5元/小时；珠海、佛山、东莞、中山四市作为第二类标准执行城市，最低工资标准上调至1100元，增幅19.6%，对应的非全日制职工最低工资标准为10.5元/小时；第三类标准执行城市为汕头、惠州、江门，上调至950元，提高17.3%，对应的非全日制职工最低工资标准为9.3元/小时；第四类最低工资标准为850元，执行城市为韶关、河源、梅州、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮，对应的非全日制职工最低工资标准为8.3元/小时。深圳市按《深圳市员工工资支付条例》另行制定。有条件的地区还可在广东省确定的标准上适当上调。据了解，这是自1994年建立最低工资保障制度以来，广东进行的第10次调整，调整后大部分地区最低工资水平接近或超过当地职工平均工资的40%。

哪些行业会成为涨薪重点？

金融行业《2011年行业雇佣市场与薪酬分析研究报告》显示，2011年金融业的薪资涨幅预期是15%，比2010年同期的调研数据有所上升。连续两年的调研数据显示，金融业的薪资涨幅预期都位于前列，并持续上涨。通观2010年全年，金融行业整体雇佣市场旺盛，市场新增职位机会有显著增长，公司为了有效保留人才，提高薪酬增长幅度也在情理之中。

调研中，金融业73%的被访企业表明将在2011年增加雇佣量，比2010年初有上涨趋势。其中，基金和证券领域2011年人才需求的重点在基金经理人、A股研究员、债券投资、股票投资、风险控制、产品研究、渠道销售等岗位。另外随着外资券商不断在中国设立研究机构，2011年券商机构的研究和投资型人才引进需求也十分旺盛。

物流行业 2010年物流及运输行业销售收入有较大幅度的提升，因此，在某人力资源咨询公司有关该行业薪酬调查中，参与公司普遍看好2011年员工薪酬增长。

数据显示，2010年物流及运输行业中有15.7%的公司选择冻结薪酬增长，行业整体实际调薪比例为5.1%，其中货代、物流子行业的调薪比例在6%左右，而空运、船运子行业由于业务受到金融危机的严重影响，调薪比例均在4%左右。随着国内外经济的逐步复苏，各大物流企业近期在薪资方面也越来越积极，不少企业纷纷表示将提高加薪幅度。预计今年物流及运输行业的薪资增长率平均将达到6.8%，与全国的薪酬增长趋势相同。

房地产行业 韬睿惠悦公布的2010年度房地产行业整体奖酬调研结果显示，预计该行业2011年平均加薪幅度将达到8.3%，比2010年的实际加薪幅度高出0.8个百分点。而随着众多房地产企业开始进入商业地产，令该行业对人才的需求更加多元，尤以投资并购和招商租赁人才最为抢手。“政策调控的背景下，房地产企业开始意识到商业地产有利于平衡企业风险，许多开发商都开始更多地介入商业地产开发领域，这令一批新的岗位应运而生。”韬睿惠悦中国区奖酬业务发展副总经理兼首席顾问许文宗表示。

尽管新出台的一系列调控政策，给行业发展带来许多不确定因素，但仍有83%参加调查的企业表示今年会增加正式雇员人数，这从一个侧面说明地产企业对行业前景总体持乐观态度。

调查显示：近九成企业将加薪

据一项《2011企业离职与调薪调研报告》显示，89.0%的受访企业将对全体员工进行加薪。预计企业方2011年将会采取积极的调薪策略，薪酬增速将继续加快，达到8.4%，超过2010年7.9%的增幅，也是2008年以来的最高。但是如果考虑2011年可能发生的通胀，这个预测并不令员工兴奋。对于加薪惠及的重点人群，人力资源专家冯丽娟表示分为两块，“第一个是基层的员工，因为他们在过去薪酬较低，而在通胀率高的情况下，他们会面临比较严峻的危机。所以这一块增长的幅度相对比较高，我们认为通常可能会有两位数以上的增长；另外一块是在公司当中属于核心的员工，这也是公司要留住的主要人群，他们加薪的幅度也会较高。”

尽管从一些咨询公司释放的信息看来，不同行业将有平均8%的加薪幅度，不过，员工对薪酬的期望值似乎并不过于乐观。科锐国际发布的《2011年行业雇佣市场与薪酬分析研究报告》调查表明，大部分受访者对工资的增长持保守态度。超过五成的被访者预期自己2011年的薪酬涨幅会超过5%，跑赢当前CPI(2010年12月，中国社科院发布的2011年《经济蓝皮书》预计，中国2011年CPI涨幅将达到3.3%)，其中24%的受访者预计2011年自己薪资涨幅将超过10%。而在2010年初的同类调研数据显示，雇员对2010年的薪酬涨幅预期达到21.8%，但实际各行业的薪酬涨幅为8.2%。

对于普遍关注的加薪问题，科锐国际合伙人王天鹏表示，对于企业来说，加薪只能暂时让员工感到满意，虽然快速但不解决根本问题。如果缺乏有效的管理组织架构支持以及公平公正的机制，有时候纯粹的加薪甚至会带来负面效果。