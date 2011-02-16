【亚布力】吴庆斌：担忧通货膨胀进入恶性循环

“2011年亚布力中国企业家论坛第十一届年会”于2011年2月15日-17日在黑龙江亚布力召开。上图为北京国际信托有限公司副总裁吴庆斌。(图片来源：新浪财经 梁斌 摄)

新浪财经讯 “2011年亚布力中国企业家论坛第十一届年会”于2011年2月15日-17日在黑龙江亚布力召开。上图为北京国际信托有限公司副总裁吴庆斌。

吴庆斌：首先给大家拜一个晚年，没有出十五，另外在座有很多大佬，我希望我是抛砖引玉。今天是论坛，我希望大家一起来讨论，今天的亚布力是论坛，我希望大家一起来讨论，论坛更重要的是想办法，大家一起想办法，一起琢磨怎么办。今天跟大家沟通，我们是北京信托的一个机构，我们受银监会监管，刘明康主席是我们最大的领导。在稿子里主要是沟通几个问题，第一个问题是怎么看待信贷紧缩，为什么信贷紧缩，从企业的角度怎么理解？另外，昨天他提到影子银行和利率市场化，我们怎么应对这个问题，或者说是影子银行对大家影响有多大，这几个观点应该是市场上大家一直没有拿出来说的。我尝试把它解释一下，另外我会把后面整个企业的生命周期拿出来，供段行长，殷总，各位老总一起商量，各个阶段怎么配合企业，帮助企业。

2010年其实是最跌宕起伏的一年，政策最不稳定的一年，这一年过去以后大家都很迷茫，我相信大家都理解。讲今年的信贷规模紧缩，今年经济工作就是抗通胀，预加息。这张图有几个数据要看一下，PPI高于CPI，更主要的是动力价格和原材料价格，它一直在高于PPI，最上面的红线，短期之内消除通胀可能性是没有的，因为最基础的劳动力价格，煤的价格，油的价格一直降不下来，通货膨胀是长周期的。今年刚把CPI的构成调整了，居住类的成分调上去，消费类调下去。一旦房产税实行，第一影响肯定是房主。从这个角度来看，CPI调整成分，怎么缓和这块，住房成本会越来越加重。现在的限购的政策，夹心层和基本的工薪层买不起房，只能是租房，CPI统计的不是房价，是租金价格。你想把CPI降下来也是很难的。

另外，昨天刘明康主席提到全球流动性的问题，全球的流动性都往新兴市场国家流动，大众原材料的价格，能源的价格已经被资本化了，已经不能反映基本的供求关系了。如果成熟市场再不经济复苏，热钱往新兴市场流入，起来会很难，投房地产也进不来，投什么，只能投大型原材料，影响新兴市场的基础价格。从这个角度来看，CPI降下来的可能性应该是没有的。

固定资产投资，这块大家都知道，在2008年底12月份，信托公司包括金融机构和发改委，一个礼拜要编出几千亿的投资规模，报上去。2008年政策，不消费是不爱国，消费是爱国。那时候大家都在扩大内需，但4万亿投下去了，感觉项目都启动了，到现在这些项目基础设施的建设周期都在3到5年，这块的资金需求，信贷的需求是降不下来的。另外，大家看左边的表，今年国务院发展研究中心，统计局统计数据，今年房地产投资降下来了，加工制造业降下来了，但是基础设施类不降下来。今年提出农民牧鱼水利上来了，这些上来以后，资金就那么多。历史上留下来的缺口如果不延续就成了烂尾工程，农民的牧鱼水利必须要保，政策用房要保，基础设施投资降不下来，这样会挤压房地产业和加工制造业的信贷流入，它完全是一个挤出效应。大家都是做工业企业、房地产业和其他业务的，很少在基础设施业和农民牧鱼业，但是这块对我们影响非常大，今年银行贷款为什么贷不下来，也存在这个问题。

稳健的货币政策这块就不跟大家谈了，其实就是讲流动性过剩。中国现在的流动性过盛在哪呢？现在大家都讲流动性过盛，什么过盛呢？是存款过盛，不让我买房子，不让买车，不让生孩子，钱没有地方花，没有有效的投资，有效的投资都在政府手里，国有里面，民间投资找不到出口，搁到银行怎么办？大家就炒大米，炒生姜，炒玉石，炒煤，现在很多江浙的民营资金都在往山西能源领域流入，如果说这个问题解决不了，继续推动原材料价格上涨。大家感觉产业完全被挤出了，产业不赚钱，房地产不让搞，这样就会继续推动通货膨胀，它进入了一种恶性循环。

往年一开年都讲今年的信贷规模是多少，但是今年没有提出来，而是保证合理的社会融资规模，这是一个新提法。现在在银行的角度来看，原来是按月统计，现在按星期统计。

现在是怎么办，银行这块已经停下来了，信贷规模已经停下来了，另外刘主席讲的影子银行的业务，它脱离于银行系统之外的，信贷规模之外的，但是风险没有离开银行，不在银行信贷统计规模之内的业务。这种业务我们在2008、2009、2010年干了很多，都是通过银信合作，通过银行理财的形式把它导出银行。现在存量的规模是1.66万亿，汇率统计2.5万亿，影子银行的业务。这块规模剔除，我们前几年干的业务，信托业务围绕影子银行业务，这块全部停下来，这块再新出2万亿。去年是7.9万亿，再加上2万亿，就是10万亿，今年再把1.6万亿倒出来，就会继续压缩信贷规模。我感觉怎么弄，大家想办法，银行这块刚才只是从不同的角度看信贷规模，现在怎么办？刚才讲了，怎么解决中国的流动性问题？实际上要走直接融资之路。银行现在肯定还是主力军，但是我们要跳出宏观调控的圈圈，怎么走直接融资的业务。直接融资的业务，在目前的市场上，有信托融资、PE基金、资产证券化等等。也就是我们怎么样跳出传统的模式去做，我们怎么样帮各位企业在新形势底下走直接融资之路。

我借殷总的话，我们在直接融资下，在融资方面可以给客户提供的服务的大概内容。首先是债类，固定回报类；夹层融资，股权性的融资。另外PE有一种模式，或者是信托模式做的，我们信托募集社会上的基金，然后投到我们投的行业上去。北京信托目前管理资金是800亿，这笔钱来自商业银行的理财资金，有一部分投资性的，另外有高端的客人客户，另外还有机构的客户。目前我们管了全国的社保基金，中国最大的基金养老金的65亿，也算是行业最大的，投到行业、能源类的还有地产和基础设施类。基本的形式，我补充了一下。就像关行长和殷总讲的，作为直接融资能提供什么样的服务？第一，缺钱可以借你钱。但是借钱的时候，我们再跳回到抵押担保的话，不是信托的模式，我们能提供的就是通过结构化这种形式来进行融资。比如说项目的开发贷款，项目的流动资金贷款，运营。夹层融资，这块可能对各个企业更有意义，夹层融资就是把股权性的融资，股权回购信托。很多企业做项目，做电厂的项目，房地产项目，中国有一个资本金的要求。比如说做电场的项目20%的资本金，总投资10亿，资本金需要2亿，但是企业只有1亿，这个事情还想做。那1亿资本金能不能进行资本金的融资，我可以帮你增资扩股，将来我拿固定的回报走，或者你留下百分之多少的股份，这样的模式目前在基础设施领域，公住领域，基建的领域用得比较多。另外，股权性的投资。我们有一些完全是跟PE一样的，只不过是信托模式做的。我也去当你的股东。但是这里可以安排可转债的模式，融资形势来说，信托应该是金融界，整个金融系统里最灵活的。

信托是唯一可以给企业提供全生命周期支持的人，刚才说PE，我一直说PE太贵，不要轻易拿PE。现在中国的企业家知道了，我们在2008年，200年初都是4、5倍PE求他们给我们投钱。VC的钱可以拿。中国大多信托公司都是国有的，北京信托也是属于北京国资委，所以我们赚钱不会那么在意，因为毕竟是国企，要跟企业一起成长。我们提供的产品的信托，在成长阶段，有股权投资信托，就跟陈总讲的一样，就是PE这段，我们VC做得少一点。进入快速发展阶段，就像主持人讲的，你跨越一个发展期，其实这个是企业跨越最大的瓶颈，平台搭起来了，有资本了，原始资本形成了，但是怎么样上一个台阶，这时候信托是最能帮你的。这个时候，刚才讲了，夹层融资，股权回扣型的信托，资本金性的融资，大家怎么去解决资本金性的、权益性的融资，这是最核心的问题。这个时间上固定资产很少，比如说有一些房地产企业，形成一个平台了，这时候需要拿地，拿地以后就可以上市了，这阶段最缺钱，这阶段找PE要钱是很贵的，可能PE要10%，20%的股权。如果他想储备200万平方米的地，信托可以帮助他做，进行一些资本金性的融资。另外像基础设施类的公路企业也一样，有资本金的要求，在资本金的过程中怎么帮你扩大再融资。