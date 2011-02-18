任志强称“生不逢时” 限购版《北京欢迎您》出炉

“外地人购房需提交五年连续纳税证明或社保证明。”京十五条中的这条措施直接提高了外地人在京购房的门槛，一时间网上网下引发争论，不管是业内人士还是普通市民似乎对此项措施难以释怀。

业内热议生不逢时

最早“发飙”当属“大炮”任志强，面对史无前例的强大措施，他的第一句话便是：生不逢时。

他甚至调侃的表示：前四年的纳税只为奉献，到时候政策又会变得。

也许是受到刺激太大，任志强随后还举了个实例：一对外地在京工作未满5年的夫妻，在远郊有套小房子，最近要生小孩，希望改善居住条件，看中一套三环附近面积大些的房子。但因外地人限购第二套，夫妻办假离婚打算以男方名义再买一套。不料又出京版15条细则，外地人未满5年一套也不能买。孩子快生了，又赶快结婚。

尽管被认为是业内的意见领袖，但任志强的另一个身份则仍是开发商，如此发牢骚，似乎也可以理解，一些业内人士认为，京十五条在打着抑制投资投机性需求的大旗的同时，采取的却是“宁可错杀一千，不可放过一个”的举措，大大的将一批刚性需求者拦之门外。

房产评论员马跃成也在博客上表示，京十五条让购房需求下降了是七八成。

而另一位业内专家贺成军则幽默的表示：京十五条为做假纳税单的人提供了无限的商机。

而另一种担心也随之而来，那就是京十五条将挤出相当部分的住房需求进入房屋租赁，刺激北京存量房屋租金价格的上涨；挤出相当部分的需求购买小产权房，刺激小产权房价格上涨

限购版《北京欢迎您》出炉

与京十五条对应的另一组数据却着实令人担忧，据悉，1月份北京卖出的住房，44.8%都是非本市居民购买的，这个比例创下了历史高点。

普通市民似乎也按捺不住，开始对京十五条发起进攻。

有人认为，车多限车，房贵限购，真不愧是计划生育的衍生产品。

也有人表示：想要有个家，好不容易有了钱，可现在连个窝也不给了。

甚至有人激烈应对：北京是北京户籍人口的北京，还是中国的人的首都？北京人不在菜产地纳税，是否不能去买菜？不在南方纳税，是否不应南水北调？迁徙权是人权中的重要组成。

而最令人记忆深刻的还是一曲来自民间版的《限购北京欢迎您》：迎接另一限购令，带来紧张空气，气息改变情味没了，车房都不给你。我家大门常打开，开放怀抱等你，拥抱过也没有默契，你会白爱这里。不管远近都是客人，请不用客气，相约好了再一起，都不卖给你。

在民怨鼎沸之时，北京房协副秘书长陈志出来解释：北京房产新政规定外地人购房须提供5年纳税证明，这并不是排外政策，而是希望留住人才在北京长期奋斗。

类似这样的争论也许会持续很久，但终归会归于平静，毕竟生活还得继续……