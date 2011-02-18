203家公司两月融资超四千亿

融资一览表。

A股乍暖 上市公司圈钱狮子大开口

在2011年不到两个月的时间里，共有超过200家公司实施或计划从资本市场融资累计达到4079.80亿元。分析认为，一些公司再融资后，投资项目回报非常差。因此，投资者对于今年潮起的再融资现象需要理性看待，防范相关上市公司出现的“圈钱”行为。

文/表 记者张忠安

本报讯 根据交易所公告数据，今年春节后，上市公司再融资异常火爆。其中，在15日一个交易日竟然有10家公司同时发布再融资公告或筹划再融资事项，这种密度堪称罕见。

在2011年以来的不到两个月时间里，包括新股发行、上市公司定向增发以及债券配股等在内的203家公司累计从市场融资4079.80亿元。其中，计划非公开增发的达到1781.33亿元，占比为44.76%；通过发行各种债券融资为1372.60亿元，新股发行募集资金为552.62亿元。另外，上市公司配股和定向增发实施的共373.25亿元。市场最为关心的增发个股中，民生银行和华夏银行位居前两位，分别计划从股市要钱215亿元和208亿元，占拟定向增发融资总额的12.07%和11.68%。

市场分析人士表示，一般年后上市公司都会进行新的融资计划，但像今年这种密度却十分罕见，主要是因为中国金融机构今年收紧信贷额度，将给不少上市公司的资金带来压力，再加上近期股市走势乐观，企业的融资欲望更加强烈，而且监管部门也似乎加大了上市公司再融资审批步伐。值得注意的是，这些圈钱方案一般有效期是半年，这也意味着发布相关公告后的半年内将是启动实质增发的密集期，这无疑将给今年A股市场的资金面带来较大的压力。

新闻观察

融资购买对象并非全部优质

“现在几乎所有的公司在定向增发购买资产时都把收购标的未来盈利预期描述得非常好，但结果并不一定能有这样的收获。”一位不愿透露身份的证券分析师告诉记者。记者调查也发现，部分公司频繁融资圈钱，但业绩却一败再败；有的公司更是从市场拿到钱后放在银行吃利息。

如三年两融资的安泰集团虽然从市场上吸走了近20亿元的现金，但业绩却无改善迹象。该公司年报显示，2008年净利润1212万元；2009年巨亏4.14亿元；2010年依靠产品提价和股票投资实现扭亏为盈。更为蹊跷的是，安泰集团此前募集资金在手中闲置了14个月后，才宣布要变更募投项目。

九鼎德盛的肖玉航就表示，投资者应该理性看待再融资潮起现象。他指出，上市公司再融资本无可厚非，但一些公司再融资后，许多并没有实现所谓的项目收益，投资回报也非常之差，因此投资者要防范相关上市公司出现的“圈钱”行为。

中石化要

再融资230亿？

昨日有消息称，中国石化计划下周发行230亿元人民币可转债。如果该消息属实，将成为亚太地区去年8月以来规模最大的可转债发行。分析指出，目前货币政策继续收紧的担忧挥之不去，相比于单纯的债市或股市投资品种而言，兼具可转换特性的可转债，自然也会受到市场的更大关注。因此，预计将有更多的基金参与申购。

“忽略网下申购资金的杠杆因素，230亿元发行量将有望冻结3万亿元左右的资金，认购倍率将超过100倍。”某券商可转债研究员表示。

值得注意的是，近期银行间市场质押式回购成交活跃。其中，14天期限资金需求出现了近两周来未见的井喷之势。分析认为，从时间点上看，市场资金活跃很可能同中石化的再融资有关。