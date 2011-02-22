五粮液跟涨茅台不为价格为身份

虽然春节期间五粮液刚刚上调了零售价格，但最近又有传言，其经典产品又要涨价。继节前“带头大哥”茅台的“狂飙突进”之后，近期五粮液“涨声又起”，这是借缺货自抬身价，还是高端白酒新一轮涨价风潮到来的信号？

●春节刚涨过价的五粮液又要提价？

在郑州市经五路上一家名优酒经销店，五粮液的两款产品 52度 500ml水晶装和1618均已涨价100元，零售价分别达到889元和939元。

这家经销店的老板说：“五粮液要提高终端价格的风声早在2010年年底就传出了，到今年1月下旬终于见到了厂家的通知，这次一共上调了10款产品的价格，涨价幅度也不一样。”

据他透露，五粮液最近还要涨价，虽然厂家的涨价通知还没有发下来，但涨价消息已经从一级经销商那里传了出来，涨价产品涉及52度、39度等十几种经典产品，涨价幅度在50元至100元，“每次涨价前都有这样的传言，而且几乎每次传言都会成真。”“上个月五粮液厂家下发了通知，要求自2月1日起，经销商要将主力产品零售价调高100元，但出厂价并没有调整。”河南三睿酒业商贸有限公司总经理王延军透露，“现在我们还没有接到新的涨价通知，因为涨价一般都是从北京、广州等大城市开始的，我们正在密切关注。”“此前五粮液、茅台多次涨价中，没有一次力度这么大，最早是涨十几二十元，后来是涨三四十元，再后来涨五六十元，现在直接涨100元了。”黄河路五粮液专卖店的销售人员表示，最迟2月底或3月初还要涨价，“现在进货很难，库存基本没有了。”

●“带头大哥”茅台“限价令”难限价

这边五粮液涨价，那边茅台的“限价令”却依然如一纸空文。

记者在采访中发现，茅台依然紧缺，很多地方都没什么货，有货的地方，53度飞天茅台甚至卖到1488元，比其规定的最高售价高出数百元。“价格再贵也有人买，有的会员一买就是好几瓶。”金水路上一家名酒专卖店的负责人表示，能进到货就不错了，真正来买茅台的，就很少在意价格。

今年春节前，国内白酒“带头大哥”茅台率先提价，平均涨幅为20%，这让经销商们在年前大赚了一把。

消费者张先生表示，在物价整体看涨的情形下，不少品牌白酒有所动作也可以理解，但是高端白酒从最早的300多元一瓶一路涨到上千元，涨得有点太离谱了。

●一线品牌跟风涨价在所难免？

北斗天团咨询顾问刘九学指出，近年来，通过抬高终端零售价格形成“既成事实”的局面，从而拉动出厂价上调的手法，为酒业惯用操作手法。

原本五粮液与茅台之间有近200元的价差，随着去年以来茅台酒的数次提价，导致二者之间的价差越来越大，五粮液不太愿意“拉开档次”，自然会在供不应求的时候跟风涨价。

河南省副食品有限公司副总经理杨志强解释说，五粮液在郑州的销售情况一直不错，是“皇帝的女儿不愁嫁”，因此涨价不会影响五粮液的销售，因为高端白酒多用于商务活动或者作为赠礼，这部分购买人群对价格不敏感，买的就是一个“身份”。“茅台都涨了，五粮液怎么可能不涨？不涨不是自降身价吗？”一位经销商说。

白酒两大品牌茅台和五粮液陆续涨价，接下来或许将有更多白酒品牌跟风提价。有经销商介绍，剑南春已下发调价通知，产品涨价幅度在10%左右，而且其他知名品牌白酒也均“吹风”要涨价。“像水井坊、国窖1573一定会涨价，就是要选择一个合适的机会，甚至不需要涨价理由，这也是营销策略，不然就会被挤出第一方阵，很难紧跟其后了。”刘九学认为，一线品牌白酒掀起新一轮涨价潮在所难免。

记者 李凌