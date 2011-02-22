丰美莱营销骗局调查揭秘

消费者为丰胸被骗上万元（图片来源：中国消费者报）

爱美之心人皆有之，拥有傲人的双峰是无数女性的梦想。有着这个美好梦想的蒋小姐没料到，自己花费上万元，换来的只是一堆三无产品和一个空头承诺。

投诉：

为丰胸被骗上万元

广西的蒋小姐近日通过微博投诉称，2009年7月，她在某杂志上看到了一则丰美莱丰胸的广告。广告上说，使用该产品21天就可以突破D罩杯，一个疗程只需要728元。

700多块钱就可以拥有高耸的双峰，蒋小姐心动了。更让蒋小姐决定购买的，是对方的百分之百有效和无效全额退款承诺。

汇款后，蒋小姐很快收到了来自广州“康美购物”发来的丰美莱产品套装，在套装的几种丰美莱产品外包装上，均标有“卫妆特准字2006年第0487号”字样。由于订购时，商家说她能够享受到特殊的贵宾服务。所以，收到产品后，蒋小姐给商家打了电话。销售人员很快将电话转到了一个自称是丰美莱研究中心的单位，一位姓张的医生在电话里接待了蒋小姐。

张医生在电话里详细询问了蒋小姐的情况，判断认为蒋小姐胸部发育不良是由于吃进去的营养不能有效吸收，并表示，蒋小姐已经订购的丰美莱银铂套装是按照大多数人的体质设计的，恐怕不符合她的实际情况。张医生建议，蒋小姐使用一些他推荐的特殊营养品来增加营养，就可以实现21天达到D罩杯的效果。

就这样，钱很快汇到了对方指定的银行卡上。然而，营养品也服了一个月了，却没有收到任何效果。蒋小姐电话质问张医生，张医生表示是营养不够，并推荐其使用他们的泰国野葛根胶囊、鱼子精华等产品。

在再次失望后，蒋小姐被张医生推给了他们中心的高级专家陈主任。陈主任电话问诊后，让蒋小姐发过照片来，通过照片诊断，陈主任得出结论，蒋小姐是内分泌失调。随后，陈主任开出了卵巢保养素等一堆产品。就这样，蒋小姐又寄出了几千块钱。

2010年1月，央视曝光了丰美莱骗局，此时蒋小姐已为此花去1万多元。之后，在蒋小姐的追讨下，对方给她退了3000元。

然而，在息隐了几个月后，丰美莱的销售人员于2010年9月又电话找到蒋小姐，并将以前的种种责任都推在前任老总身上，希望蒋小姐尝试使用他们的新产品。在推销人员的游说下，蒋小姐又花了7000多元。但是，她收获的仍是失望。

与蒋小姐有着同样经历的，还有来自广州的小伊。她在丰美莱所谓周医生、蓝主任的洗脑下，被骗了4000多元。根据央视的报道，消费者小王被骗18万元，而另一位张女士总共花了48万元，而丰胸效果依然为零。