惠普第一季度净利润26.05亿美元同比增16%

北京时间2月23日凌晨消息，惠普今天发布了2011财年第一季度财报。报告显示，惠普第一季度营收323亿美元，比去年同期的312亿美元增长4%；净利润26.05亿美元，比去年同期的22.50亿美元增长16%。惠普第一季度营收不及华尔街分析师预期，且对第二季度的业绩预期也不及分析师预期，促使其盘后股价大幅下跌6%以上。

在截至1月31日的这一财季，惠普的净利润为26.05亿美元，去年同期为22.50亿美元；惠普第一季度每股收益1.17美元，比去年同期的每股收益93美分增长26%。不计入一次性项目，惠普第一季度每股收益1.36美元，比去年同期的1.07美元增长27%，这一业绩超出分析师此前预期。汤森路透调查显示，分析师预计惠普第一季度每股收益1.29美元。

惠普第一季度净营收为323亿美元，比去年同期的312亿美元增长16%；不计入汇率变动的影响，惠普第一季度净营收同比增长4%，这一业绩不及分析师预期。汤森路透调查显示，分析师预计惠普第一季度净营收329.6亿美元。惠普第一季度运营利润为33.94亿美元，去年同期为30.03亿美元。

按照地域划分，惠普第一季度来自美洲的营收为144亿美元，同比增长6%；来自欧洲、中东和非洲的营收为121亿美元，与去年同期持平；来自亚太业务的营收为58亿美元，同比增长7%。不计入汇率变动的影响，惠普第一季度来自美洲的营收同比增长5%，来自欧洲、中东和非洲的营收同比增长4%，来自亚太业务的营收同比增长2%。惠普第一季度来自于美国以外市场的营收在总营收中所占比例为65%；惠普第一季度来自于BRIC国家(巴西、俄罗斯、印度和中国)的营收同比增长11%，在总营收中所占比例为11%。

按照业务部门划分，惠普个人系统集团第一季度营收104.49亿美元，同比下滑1%，运营利润率为6.4%；惠普成像和打印集团第一季度营收66.30亿美元，同比增长7%，运营利润率为17.0%；惠普企业服务器、存储网络部门第一季度营收56.34亿美元，同比增长22%，运营利润率为14.7%；惠普服务部门第一季度营收86.07亿美元，同比下滑2%，运营利润率为16.0%；惠普软件部门第一季度营收6.79亿美元，同比增长5%，运营利润率为17.6%；惠普金融服务部门第一季度营收8.27亿美元，同比增长15%，运营利润率为9.6%。

惠普预计2011财年第二季度营收约为314亿美元到316亿美元，不及分析师平均预期的326.2亿美元；按照美国通用会计准则，第二季度每股收益为0.99美元到1.01美元；不按照美国通用会计准则，不计入每股约0.20美元的无形资产摊销、重组费用和并购相关费用等税后支出，第一季度每股收益为1.19美元到1.21美元，不及分析师预期的1.25美元。

惠普预计2011财年营收约为1300亿美元到1315亿美元，低于此前预期的1320亿美元到1335亿美元；按照美国通用会计准则，2011财年每股收益为4.46美元到4.54美元，高于此前预期的4.42美元到4.52美元；不按照美国通用会计准则，不计入每股约0.74美元的无形资产摊销、重组费用和并购相关费用等税后支出，2011财年每股收益为5.20美元到5.28美元，高于此前预期的5.16美元到5.26美元。

当日，惠普股价在纽约证券交易所常规交易中下跌0.44美元，报收于48.23美元，跌幅为0.90%。在随后截至美国东部时间16:16(北京时间23日5:16)为止的盘后交易中，惠普股价再度下跌3.13美元，至45.10美元，跌幅为6.49%。过去52周，惠普的最高价为54.75美元，最低价为37.32美元。(唐风)