茅台飞涨之谜：9成公众认为与公款吃喝直接联系

本报记者 黎广 发自广州

兔年春节，以承包建筑工程为生的赵鹏在岳父家里拿出一个1.5升的洋酒瓶，里面盛满了淡黄色的酒，他说是散装的茅台新酒，价格便宜，而且和茅台的口感无二。这一点，在大年三十的年夜饭桌上被验证了。这是他好不容易才弄到的。

在以往的春节里，赵鹏总是用两三瓶茅台来庆贺新一年的到来。但是今年离春节还有一个月，他发现茅台出厂价上涨了20%，而商超的零售价已经涨到了1500元左右一瓶，这让他有点心疼—一顿年夜饭仅酒就要去掉四五千元。更头疼的是，往年为他解决这一问题的妻子李叶青告诉他，茅台酒厂对她们酒店的供给也开始趋紧。

事实上，进入2010年下半年后，市场上的茅台酒就开始频繁涨价。其中，53度飞天茅台在7月中旬为每瓶850元左右，如今已经涨到了1200多元/瓶，有些超市甚至出现了1999元的“天价”，价格翻了4倍。贵州茅台集团分别于去年9月、今年1月几次颁布严苛的“限价令”也形同虚设。尽管如此，一瓶真正的茅台酒在市面上仍踪迹难寻。

“为了兼顾国家、消费者、投资者、经销商和企业的利益”，茅台集团党委书记袁仁国对涨价的一番回应更是引发了民众对于茅台涨价原因的诸多猜想。

究竟是什么导致茅台价格飙升，而且越涨越畅销？

与成本无关？

对于赵鹏这样的茅台酒忠实消费者，他最终辗转通过妻子的单位达成了自己的心愿。

赵鹏妻子李叶青所在的单位是一家高级酒店，这家酒店一直被认为是广州军区的定点酒店。每年，李叶青的领导都会在春节前赶往贵州省的茅台镇，与茅台酒厂洽谈一年的供酒协议。由于今年茅台涨价，出于成本考虑，李叶青的领导将协议中所有的茅台酒都划归酒店招待用酒。为了让他的朋友和下属能享受到茅台酒，他通过自己在茅台酒厂的关系，拿到了没有装瓶的散装茅台新酒。

这让赵鹏以每斤100元不到的价格，从李叶青的领导手里购买了20斤的“散装茅台”，以解决年夜饭的需求。“这样的话，家里囤积的真茅台，就可以用来疏通关系了。”

在辗转解决问题后，赵鹏不禁疑惑：一年前几百块钱可以买到的茅台怎么一下涨了这么多？

起初，有分析人士认为，2010年末的干旱以及粮食价格上涨，是茅台酒本轮涨价的原因之一。

但一位熟悉茅台酒生产流程的不愿具名人士向时代周报记者称，目前市面上流通的茅台酒，基本上的生产时间是5年以前，因此与目前的气候变化导致的原材料价格上涨没有必然关系。

记者从商务部酒类统计监测系统里的一篇文章中了解到，贵州茅台在2010年上半年生产的茅台酒及系列基酒26624吨，实现净利润31亿元。其中，高度茅台酒的收入高达55.7亿元，同比增加近两成，利润率达到 80.62%。鉴于如此高的利润率，有分析人士认为，成本上涨对于茅台价格的影响不足以成立。

据了解，酿造一斤茅台酒需2.4斤高粱和2.6斤小麦，按目前市场价格计算，5斤粮食的总价不超过10元，对此，一位白酒业资深从业人士认为，高端白酒品牌附加值很高，“就算成本上涨100%，对市场销售价也没什么影响”。

有数据显示，1987年，53度茅台酒的零售价是8元钱每瓶，而在当时价格管制的背景下，8元钱有价无市。1988年价格改革后，物价部门将53度茅台价格定为140元/瓶。2005年年底，茅台酒平均价格为350元；至2009年12月已达790元，同比上年涨14%；2010年12月均价1300元，比上年涨65%。茅台酒的涨幅，已经超过了我国的经济发展速度。成本上涨导致酒价飞涨的说法难以成立。

茅台价格的上涨原因，更多地指向了供应紧张。

厂家控货还是经销商炒货

供不应求，这是绝大多数商品价格上涨的主要原因。茅台无疑也存在这个问题。

据记者了解，茅台酒厂在2005年提出了两万吨工程，以及每年新增2000吨工程的说法，这一目标旨在实现2010年有两万吨的产能（并非产量）。

一位熟悉茅台酒生产流程的不愿具名人士向记者解释，茅台酒的生产工艺（端午采曲，重阳投料，用水直接取自赤水河，九次蒸煮、八次加曲、八次堆积发酵、八次入池发酵、七次取酒，历时整整一年，再加上“长期陈酿”与“精心勾兑”两个不可缺少的环节，平均酒龄至少在5年以上）。这决定了当年的产量与销量无关，而是有5年左右的储存期限，例如，2009年茅台酒的产量可能达到2万吨，而可供销售的茅台酒却预计只有1万吨左右。一方面的原因是，这1万吨的茅台酒，对应的事实上是2004年的产量；另一方面，2万吨的产酒量中，还要为未来的年份酒进行准备。也就是说，茅台酒每年真正走向消费者的产量事实上很有限。

此外，由于茅台独特的销售方式，这有限的产量，流入市场零售的更少。据记者了解，目前茅台酒厂的整个销售渠道，主要由几大块组成：特供，协议单位，经销商，专卖店。有经销商曾向记者表示，真的茅台酒60%要供给部队，20%供给贵州省政府和国宴专用，流入市场的也就2000多吨。

在这其中，茅台酒厂还被指故意“控货”提价，故意制造供不应求的局面。

2009年初，金融危机导致茅台销量下滑，甚至出现多个经销商降价抛售。茅台立刻缩减经销商配额，最高限量高达50%。“控货令”一出，茅台价格危机立刻得以扭转。

这不能不让人怀疑，茅台涨价，事实上是茅台酒厂操控的。

但与此矛盾的是，茅台集团董事长季克良此前曾对媒体表示，此轮涨价真正原因“应该去问经销商”。言下之意是经销商炒高了茅台酒的价格。

有业内人士透露，经销商确实存在囤货惜售的问题。不过一个事实是，虽然不是生活必需品，但茅台酒即便价格飞涨，仍然供不应求，以至于春节期间，一些茅台酒专卖店纷纷实施限购，消费者只能凭身份证限购一瓶。天价茅台没有浇灭消费者的抢购热情，年年涨价仍是供不应求。茅台涨价，背后还有更深层的原因。

茅台涨价的幕后推手

“茅台已经是奢侈品了。”广州的一位茅台经销商对时代周报记者表示。“对于知根知底的老客户，我们最多只能卖给他们两厢（12瓶），实在是供不应求。”

北京本地媒体也证实，尽管春节旺季已过去近一个月了，北京市场上的53度飞天茅台依然缺货。为什么消费者对茅台如此执著？

在赵鹏眼里，一旦受到市场认可并且相对高档的白酒，都是他打通关系获得工程的一块敲门砖。“虽然茅台在中间起到的作用并不是关键的，但是人家一看是茅台，对方往往就能够对我另眼相看。”

经常接触茅台酒消费者的李叶青也表示赞同。她认为：“对于想办事的人来说，能拿出真的茅台酒就能显示出一定的实力，所以茅台酒的价值，有时候和市场价格是没有关系的，它有时候是一种身份的象征。”

对此，我国知名白酒专家袁野解释，“茅台在探索奢侈品这条路上，至少是先行者。”

但袁野认为，在茅台酒达到这种市场地位的过程中，有着复杂的社会推动力。

据他介绍，在新世纪初，我国的高端白酒市场仍然以浓香型一统天下，当时，龙头就是五粮液。而茅台在当时这种市场环境中，对未来的发展仍然一片迷惘。此后，茅台开始分析市场，认为浓香型白酒无法破局，于是根据自己与红军长征颇有渊源的优势，锁定了党酒和军酒的市场定位。

用袁野的话来说，就是“做好社会中坚力量才是其当务之急，茅台酒厂开始倾力维护这个定位。”

而在接下来的几年里，茅台的价格也确实因为政府和部队的青睐而逐渐提高。这一说法，也得到了长期在部队和茅台酒厂之间联系的李叶青的认可。“当时部队对茅台的需求量很大，茅台也专门为部队等其他机关做了很多特供酒的标签，这些标签的隐形含义，也暗中推高了茅台的知名度和价格。”李叶青说。

据媒体公开报道，今年1月，中国七大军区—沈阳、北京、兰州、济南、南京、广州、成都军区均派出代表赴茅台集团，结成军企友好共建单位。

此外，袁野认为由于我国的经济环境和消费者的心理也发生了变化，喝酒只喝贵的，不喝对的。于是茅台就顺势而为，在原生态上大做文章，加上游资的进攻，价格在几年间一路飙涨。与此同时，中国缺乏奢侈酒品的领导品牌，茅台就赶上这个时期，在4万亿经济刺激计划背景下，出现价格飞涨也就成了顺理成章之事。这些因素，袁野认为是茅台涨价和获得非市场地位的幕后主因。

因此，有业内人士说，在本轮调价之前，茅台的出厂价是540元一瓶，实际上物理成本不过200元，每瓶有300元的毛利。但茅台企业内部希望把自己的品牌定位为奢侈品，所以它的价格体系往洋酒的价格体系靠，而号称为国酒的茅台，面对每瓶1000-2000元价位的洋酒，仍希望缩短与其的距离，“还是茅台公司本身遏制价格上涨的动力不足。”该人士说。

这并不是茅台一家的问题。在茅台酒厂1月份正式宣布茅台出厂价上涨之后，五粮液、剑南春也相继上调了售价。

近日，中国青年报社会调查中心通过民意中国网在线调查发现，总共5680位受访者中，大多数受访者（84.3%）认为，国内近期高端白酒涨价首要原因在于“公务部门消费量大，不在乎涨价”，92.9%的公众认为，高端白酒涨价与公款吃喝之间存在直接联系。