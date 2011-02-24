民航招标玄机：19亿元违规金额仅为冰山一角

陈龙

审计署披露民航工程违规招标的风波还没过去，2月14日，审计署报告指出，23个机场的建设工程招标存在违规问题，涉及金额19.38亿元。不过，业内人士却透露，“这只是冰山一角”。

当前，正是中国民航的高速发展期，各类建设工程、采购项目应接不暇。公开资料显示，过去三年，民航建设资金需求达到1400亿元，在接下来的十年里，还需要约5000亿元的资金。

2月21日，杭州萧山国际机场跑道上的裂缝再次把公众的目光聚焦到民航工程问题上。

尽管杭州机场方面很快恢复了航班起降，原因也很可能为气温异常寒冷所致。但此前一些地方多起机场工程质量问题已经浮出水面，以致舆论迅速“聚焦”。

民航业资深人士表示，“项目多，采购量大，空子就出来了。不要说新建一个机场，单就是一个候机楼的改扩建，涉及到的各种招标工程项目就多如牛毛，而里面牵涉的违规资金，随随便便就是上百万。”

他谈到，这几年来，民航局对于监察工程招标建设很是重视，尽管如此，在招投标过程中，还是存在着程序、机制方面的问题，而要解决这些问题，绝不是一两次的审计、监察就可以解决的。

浮出水面的19亿元

根据审计署发布的2011年第6号审计调查结果公告，山西、内蒙古、黑龙江、福建、广西、重庆、四川、云南、陕西和新疆等10个省、自治区、直辖市的部分机场建设存在违规问题。其中，23个机场项目的359项合同(占抽查合同总数1817项的19.7%)，存在未公开招标等违反招投标程序的问题，涉及金额19.38亿元。

例如，审计署指出，成都机场的施工单位将土石方工程分包给13个自然人，后者为逃避税收，在与施工单位结算时提供了223张“白条”，总额6500万元。

这整件事其实和机场无关，四川省机场集团总经理办公室科长王淼表示，这是施工方内部的问题。在整个建设过程中，机场方面都是严格按照招投标法操作。

此次同样被审计署点明存在违规问题的其他机场，尽管原因各有不同，但也表示在工程的招标和建设过程中，问题多出在施工方和供应商身上。

通常，投标人拿到机场的工程项目之后，会把项目拆分再分包，根据项目大小，少则几个，多则数十个。

负责机场工程建设资深业内人士介绍，机场工程建设指挥部往往只和主要施工单位对话，很多时候中标单位不等于就是进场的人，进场的人未必就是负责施工的人，对于中标单位或者施工单位把项目分下去之后他们内部怎么操作，很少过问。“下面小项目太多，我们只能抓大头，”他说。“能查得出来的违规，多半属于施工方那边出问题，和真正大问题比起来，这都不算什么。”

玄机难解

何为真正的大问题？最近两年爆出的招标丑闻可以起到注解的作用。

2009年，原中国民用航空局副局长宇仁录因为北京奥运安保设备的采购招标违规突然落马。也是在北京，一家只有七、八个人且无资质的清洁公司中标首都机场航站楼价值2500万元的保洁工作一度闹得沸沸扬扬。

“大问题多数都发生在工程招投标的进行时，工程开工以后的白条、假发票只能算后续，冰山一角。”上述人士说。

尽管当前民航业大部分工程都采取公开招标形式，但其中却深藏玄机。

对于想钻空子的人来说，避开招标最好办，实在避不开，办法也不是没有，民航业资深人士表示。他举例说，把大项目拆开，主体工程公开招标，配套工程，比如装修、物资采购等再拆，这些伎俩在监察过程中都遇到过。

而且，由于某些民航工程出于安保考虑有其特殊性，并不适宜完全的公开招标形式，这也给违规招投标提供了滋生土壤。

“招投标的方式做了这么多年，不规范的问题一直就存在，现在还越来越隐蔽了。”上述人士谈到。

他表示，客观地说，这的确和机制不健全有关，比如，负责机场建设的工程指挥部多是临时的机构，成员从机场集团、承包商，到规划局、水务局、农林渔业局，大小部门的人都有，如此拼凑的结果，就是可以钻的空子多了。但要解决这个问题，“太难”。

他说，基本上在招投标过程出问题的项目，查下来都会发现项目业主方、投标人、代理机构之间千丝万缕的利益关系，他们之间的交易还存在一个取证难的问题。