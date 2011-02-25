联建中毒员工：苹果暂未回应 拟自费赴京治疗

2月24日晚间消息，虽然苹果公司已经派人进驻建联科技进行调查，但是目前并没有就正己烷中毒员工要求治疗的要求作出回应。中毒员工代表的贾景川（微博）表示，如果苹果公司、当地政府或者公司在本周日下午5点前没有给予他们治疗的回复，他们中的大多数人将会自费来北京进行诊断治疗。

2月22日，苹果公司派驻两名员工来联建科技，随机找了七位正己烷中毒员工进行抽样面谈。两位苹果公司员工主要过来了解了受害员工的诉求，并且对中毒员工承诺，会尽快把面谈情况上报给美国总部。

如今两天过去了，苹果公司并没有作出任何回应。中毒员工代表的贾景川今天晚间接受新浪科技连线时，“我们已经通过工会通知公司、苏州工业园区管委会还有苹果公司，如果本周日下午5点前没有给予他们治疗的回复，他们中的大多数员工将会自费去北京进行诊断治疗。”

对于高昂的治疗费用，贾景川表示很无奈，“如果公司不负责治疗的话，我们也不能看着身体出现复发症状而不去治疗。”据他此前透露，中毒员工住院期间的医疗费用每个月平均达25000元。

“我们没有心思继续在公司工作了。我们已经给了公司及当地政府充分的考虑时间，如果他们没有回应，我们只能自费去北京治疗 。”他表示。

据悉，目前仍然有很多媒体关注中毒员工的遭遇，但是媒体曝光并没有为他们解决需要治疗的实质问题。

2月15日，苹果公司发布了长达25页的《2011年供应商责任进展报告》，首次公开承认此前发生正己烷中毒事件的联建科技是其供货商，以及联建科技使用有毒挥发化学品正己烷对工人造成的危害。随后，媒体曝出中毒员工出院后出现复发症状，但公司拒绝治疗并涉嫌逼迫员工离职。(罗亮)