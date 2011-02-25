房地美第四季度净亏损17亿美元

新浪财经讯 北京时间2月25日早间消息，美国政府控制下的抵押贷款融资巨头房地美(FRE)今天发布了2010年第四季度财报。报告显示，房地美第四季度的净亏损为17亿美元，比去年同期有所减少；但房地美第四季度中额外申请了5亿美元的联邦援助资金，高于上一季度的1亿美元。
报告显示，房地美第四季度归属于普通股股东的净亏损为17亿美元，每股亏损为53美分，这一业绩好于去年同期。2009年第四季度，房地美净亏损为78亿美元，每股亏损2.39美元。在整个2010年，房地美的净亏损为198亿美元。
美国政府在2008年9月份对房地美和房利美(FNM)进行了拯救。根据联邦政府的预测，对这两家抵押贷款融资巨头的拯救活动最多将耗费2590亿美元的纳税人资金。(文武)
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