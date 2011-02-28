玉米进口创10年来新高

本报记者今起奔赴世界四大“粮仓”调查粮食危机

文/记者 刘俊、耿旭静、黄佩、叶卡斯、林晓丽、方利平

粮食安全的警钟再度响彻全球。联合国粮农组织最新统计指，记录肉类、奶制品、谷物、油等大宗农产品的世界粮食价格指数2月创20年新高；世界银行称，去年10月到今年1月该行粮食价格指数上升15%，粮价猛涨导致发展中国家4400万人陷入赤贫。

焦躁的火焰已在多国点燃。粮价大涨是今年中东国家政局不稳的导火索。“全球正步入粮价波动、粮供不稳的时期。各国必须认真对待粮供问题。”世界粮食计划署执行干事希兰说。连月来，阿尔及利亚已一次性购买了80万吨小麦，印尼也订购了80万吨大米。

中国能否独善其身？我国粮食向来自给自足并连续7年实现丰收，但是进口量在去年也显著增加，不但蝉联全球最大的大豆进口国，连沉寂多时的玉米进口也创出10年来的新高。

在全球流动性剧增下，食品和居住价格上涨已推动中国通胀风险走高。“来自于国外农产品涨价以及大宗商品涨价对国内的影响，特别是由于部分国家干旱，粮食减产，农产品价格上涨对国内价格产生了影响。”国家统计局发言人去年11月回答记者提出食品价格为什么会上涨这么多时说。

新一波粮食危机的供求真相是什么？我们急需答案。本报记者将从广州启程，直奔世界多个“粮仓”：四路记者近日将赶赴山东、东南亚、大洋洲和北美洲，连线总部位于罗马的联合国粮农组织，为读者带来全球粮食安全状况最直观的报道和最权威的分析。现在，是我们再度审视和重组全球粮食安全图谱的时候了。

深入山东

作为世界最大的小麦生产国，中国北方小麦产区正面临严重干旱。截至2月25日，全国受旱面积6822万亩，主要分布在云南、四川、贵州、山东、河南、甘肃等省。国内关于“馒头税”的纷争从山东开始，小麦主产区的涨价推动当地馒头涨价，让百姓吃不消。进入3月小麦生长季节来临，旱情会否持续影响小麦生长导致减产？小麦价格会否继续上涨？记者将深入山东省潍坊市旱灾地区进行调查并邀请专家解读。

放眼东南亚

泰国是全球最大的稻米出口国，近日亚洲一些国家纷纷向其抛出巨量采购订单，进一步推高米价。广东是泰国大米进口大省，采购量占全国近九成，泰国大米产量还将影响着“老广”的米袋子。今年泰国收成如何？大米价格会否在今年创下历史新高？泰国会否采取一些措施限制出口，以优先保障本国的粮食安全？本报将考察泰国香米一线主产区，走访泰国稻米部、商务部、出口行业协会和出口企业，为读者提供最权威的米价解读。

追问北美洲

量化宽松政策下的美国是全球最主要农产国，玉米在全球贸易中处于绝对垄断地位，也是大豆生产和出口的最大国家之一。本报将现场调查美国农业生产状况和模式和当地粮价情况，对话美国农业发展战略知名专家和世界银行政策顾问；直击全球农产品价格的风向标芝加哥期货交易所，向高端人士探寻炒作农产品价格的资金情况及走向；探访美国大豆协会、美国玉米协会、美国小麦协会内部会议，把握今年对华出口方向。

揭秘大洋洲

极端气象事件是粮价上涨的一大因素。洪灾今年袭击了澳大利亚昆士兰州，百年最强飓风又再在该州登陆。澳大利亚小麦、大麦年产量超过2800万吨，出口达1860多万吨。在物价上涨预期中，气象因素扮演何种角色？本报将踏足大灾刚过后的昆士兰州基层，实地探寻天气变量，对话主管向中国出口小麦的经销商大腕；深入该国国家级农业年会，解开农业部、国家银行和高级智囊团2011年粮食政策酝酿过程。